Выводы перед матчем с «Валенсией»: чего Жозе Моуринью требует от команды?
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- Главный тренер мадридского «Реала»
- Жозе Моуринью потребовал от подопечных демонстрировать стабильную и контролируемую игру с первых минут матчей.
- Специалист подчеркнул важность повышения концентрации игроков, чтобы не повторять ошибки в Сантандере и не быть вынужденными отыгрываться.
- «Королевский клуб» выйдет на поле против «Валенсии» 7 ноября в качестве гостя, чтобы исправить эти недостатки.
Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, проанализировав текущие игры команды, открыто заявил, над какими аспектами футболистам необходимо срочно поработать.
Как сообщает издание Marca, опытный специалист подчеркнул необходимость положить конец практике потери концентрации в первые минуты матчей и последующим попыткам совершить тяжелые камбэки.
«Ошибки, допущенные в Сантандере, не должны повториться»
Жозе Моуринью сделал акцент на важности контроля над игрой с первых минут и недопустимости отдачи инициативы сопернику:
Изначальное преимущество: «Лучший путь — это с самого начала полностью взять матч под свой контроль и добиться преимущества, чтобы потом не приходилось спасать счет», — сказал тренер;
Урок из негативного опыта: Он привел в пример прошлые матчи: «Ситуация, подобная той, что была в Сантандере: к перерыву счет был 0:3. Конечно, частичное или полное спасение счета — это позитивный момент с точки зрения командной воли, но у этого есть и серьезная негативная сторона»;
Требуемая стабильность: «В таких ситуациях очень важны уверенность в своих силах, сильные игроки на скамейке запасных, боевой дух команды и осознание того, честь какого великого клуба вы защищаете. Однако есть и другая сторона, над которой мы должны работать: мы должны добиться более стабильной и безупречной игры с самого начала встреч».
Впереди тяжелое испытание на «Месталье»: матч против «Валенсии»
Возможность исправить эти недостатки для подопечных Моуринью наступит очень скоро:
Дата важной встречи: Свой следующий официальный матч в рамках Ла Лиги «Королевский клуб» проведет 7 ноября на выезде против «Валенсии»;
Давление на выезде: Напряженное противостояние на стадионе «Месталья» станет настоящим испытанием для концентрации и психологической подготовки «Реала» в начале игры.
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