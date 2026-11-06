Выводы перед матчем с «Валенсией»: чего Жозе Моуринью требует от команды?

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, проанализировав текущие игры команды, открыто заявил, над какими аспектами футболистам необходимо срочно поработать.

Как сообщает издание Marca, опытный специалист подчеркнул необходимость положить конец практике потери концентрации в первые минуты матчей и последующим попыткам совершить тяжелые камбэки.

Жозе Моуринью сделал акцент на важности контроля над игрой с первых минут и недопустимости отдачи инициативы сопернику:

Изначальное преимущество: «Лучший путь — это с самого начала полностью взять матч под свой контроль и добиться преимущества, чтобы потом не приходилось спасать счет», — сказал тренер;

Урок из негативного опыта: Он привел в пример прошлые матчи: «Ситуация, подобная той, что была в Сантандере: к перерыву счет был 0:3. Конечно, частичное или полное спасение счета — это позитивный момент с точки зрения командной воли, но у этого есть и серьезная негативная сторона»;