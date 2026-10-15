Моуринью прокомментировал фантастический камбэк «Ромы» со счетом 4:3

·75·Спорт
Моуринью прокомментировал фантастический камбэк «Ромы» со счетом 4:3

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА на римском стадионе «Олимпико» развернулся настоящий футбольный спектакль. Мадридский «Реал», играя в гостях против «Ромы» и уступая со счетом 1:3 вплоть до 83-й минуты, в итоге вырвал невероятную волевую победу со счетом 4:3.

После матча наставник «сливочных» Жозе Моуринью с присущей ему иронией и резкостью оценил поражение своей бывшей команды. Известный инсайдер Фабрицио Романо опубликовал цитату португальского тренера.

«Не игра, они сами закончились»: резкий ответ Моуринью

Специалист по прозвищу «Особенный» охарактеризовал ошибку римлян и ментальное превосходство мадридцев одной фразой:

  • Самоуспокоенность соперника: «Когда “Рома” забила гол и довела счет до 3:1, они подумали, что эта игра уже закончена...»;

  • Горькая правда: «Но на самом деле, закончилась не игра, а сами футболисты “Ромы” (выдохлись)», — подчеркнул Жозе Моуринью.

По мнению тренера, римляне, ведя в счете с разницей в два мяча, преждевременно расслабились и физически не выдержали натиска «Реала» в последние минуты.

В Лиге чемпионов стопроцентный показатель

Эта волевая победа в Риме продолжила успешное шествие «Реала» в текущем евросезоне:

  • Две победы в двух матчах: подопечные Моуринью набрали максимум возможных 6 очков в первых двух турах общего этапа и обосновались в числе лидеров турнирной таблицы;

  • Второй подряд триумф над итальянскими клубами: в 1-м туре мадридский клуб также прошел серьезное испытание, обыграв миланский «Интер» со счетом 2:1. Теперь же счет 4:3, зафиксированный на поле «Ромы», в очередной доказал абсолютное превосходство португальского тренера в матчах против итальянских команд.

Если упущенная в последние минуты победа повергла римлян в глубокий кризис, то мадридский клуб под руководством Моуринью в полной мере демонстрирует свой характер и чемпионские амбиции.

Реал МадридРомаЖозе МоуриньюЛига чемпионов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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