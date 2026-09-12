Килиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе Моуринью

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Жозе Моуринью, который возглавил «Реал Мадрид». По его словам, острый ум и тактическое мышление португальского специалиста произвели на звездного новичка команды наибольшее впечатление. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно информации, распространенной изданиями Goal.com и МаксиФут, 27-летний футболист, перешедший в испанский клуб летом, проводит очень результативное начало сезона. Уже в первых четырех матчах Ла Лиги он сумел забить четыре гола в ворота соперников.

Четкие установки и тактическое лидерство

Поработав с тренером короткое время, Килиан Мбаппе особо отметил, насколько совершенны взгляды Жозе Моуринью на игру. По мнению форварда, четкие указания и выверенные планы главного тренера являются ключевым фактором успешных выступлений команды.

«Какой он тренер? Очень умный! Я поражен интеллектом этого человека», — приводит слова Килиана Мбаппе МаксиФут. Футболист также добавил, что уникальные качества всемирно известного специалиста не являются случайностью.

Яркий старт сезона и победа в Лиге чемпионов

По мнению французского футболиста, каждому игроку важно четко понимать, что делать на поле и в каком направлении двигаться. Жозе Моуринью способен дать именно такую уверенность и четкий вектор развития.

Текущая статистика подтверждает эффективность этого сотрудничества. Забив 4 гола в 4 матчах Ла Лиги, Мбаппе также внес свой вклад в победу «Реал Мадрида» над «Интером» со счетом 2:1 в рамках Лиги чемпионов.