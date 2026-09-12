Килиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе Моуринью

·3·Спорт
Килиан Мбаппе восхищен интеллектом Жозе Моуринью

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Жозе Моуринью, который возглавил «Реал Мадрид». По его словам, острый ум и тактическое мышление португальского специалиста произвели на звездного новичка команды наибольшее впечатление. Об этом сообщает портал Goal.com.

Согласно информации, распространенной изданиями Goal.com и МаксиФут, 27-летний футболист, перешедший в испанский клуб летом, проводит очень результативное начало сезона. Уже в первых четырех матчах Ла Лиги он сумел забить четыре гола в ворота соперников.

Четкие установки и тактическое лидерство

Поработав с тренером короткое время, Килиан Мбаппе особо отметил, насколько совершенны взгляды Жозе Моуринью на игру. По мнению форварда, четкие указания и выверенные планы главного тренера являются ключевым фактором успешных выступлений команды.

«Какой он тренер? Очень умный! Я поражен интеллектом этого человека», — приводит слова Килиана Мбаппе МаксиФут. Футболист также добавил, что уникальные качества всемирно известного специалиста не являются случайностью.

Яркий старт сезона и победа в Лиге чемпионов

По мнению французского футболиста, каждому игроку важно четко понимать, что делать на поле и в каком направлении двигаться. Жозе Моуринью способен дать именно такую уверенность и четкий вектор развития.

Текущая статистика подтверждает эффективность этого сотрудничества. Забив 4 гола в 4 матчах Ла Лиги, Мбаппе также внес свой вклад в победу «Реал Мадрида» над «Интером» со счетом 2:1 в рамках Лиги чемпионов.

Килиан МбаппеЖозе МоуриньюРеал МадридЛа ЛигаЛига чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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