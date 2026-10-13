Суперматч на «Олимпико»: кто вошел в заявку «Реал Мадрид» из 23 игроков?

Мадридский «Реал» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет в гостях с итальянской «Ромой». Перед этим важным матчем главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью официально объявил расширенный список из 23 футболистов, которые отправятся в Рим.

Португальский специалист задействовал всех ведущих звезд на матч против своей бывшей команды, которую он возглавлял несколько лет и отлично знает.

Полная заявка «Реал Мадрид» на матч против «Ромы»

Моуринью сформировал сильный состав на предстоящую встречу во всех линиях:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;

Защитники: Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Бернарду Силва, Арда Гюлер, Тьяго;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

Детали противостояния и время начала

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 2-й тур;

Команды: «Рома» — «Реал Мадрид»;

Стадион: город Рим, «Стадио Олимпико»;

Дата и время: 14 октября, матч начнется в 23:59 по ташкентскому времени.

Ожидается, что возвращение Моуринью в Рим и противостояние двух грандов Европы станет одним из самых напряженных и зрелищных матчей этого тура.