Суперматч на «Олимпико»: кто вошел в заявку «Реал Мадрид» из 23 игроков?
Мадридский «Реал» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет в гостях с итальянской «Ромой». Перед этим важным матчем главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью официально объявил расширенный список из 23 футболистов, которые отправятся в Рим.
Португальский специалист задействовал всех ведущих звезд на матч против своей бывшей команды, которую он возглавлял несколько лет и отлично знает.
Полная заявка «Реал Мадрид» на матч против «Ромы»
Моуринью сформировал сильный состав на предстоящую встречу во всех линиях:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;
Защитники: Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;
Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Бернарду Силва, Арда Гюлер, Тьяго;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.
Детали противостояния и время начала
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 2-й тур;
Команды: «Рома» — «Реал Мадрид»;
Стадион: город Рим, «Стадио Олимпико»;
Дата и время: 14 октября, матч начнется в 23:59 по ташкентскому времени.
Ожидается, что возвращение Моуринью в Рим и противостояние двух грандов Европы станет одним из самых напряженных и зрелищных матчей этого тура.
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