Суперматч на «Олимпико»: кто вошел в заявку «Реал Мадрид» из 23 игроков?

·2·Спорт
Суперматч на «Олимпико»: кто вошел в заявку «Реал Мадрид» из 23 игроков?

Мадридский «Реал» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет в гостях с итальянской «Ромой». Перед этим важным матчем главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью официально объявил расширенный список из 23 футболистов, которые отправятся в Рим.

Португальский специалист задействовал всех ведущих звезд на матч против своей бывшей команды, которую он возглавлял несколько лет и отлично знает.

Полная заявка «Реал Мадрид» на матч против «Ромы»

Моуринью сформировал сильный состав на предстоящую встречу во всех линиях:

  • Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Серхио Местре;

  • Защитники: Дин Хейсен, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Марк Кукурелья, Альваро Каррерас, Антонио Рюдигер, Дензел Думфрис;

  • Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Бернарду Силва, Арда Гюлер, Тьяго;

  • Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Карлос Эспи, Браим Диас, Ян Диоманде.

Детали противостояния и время начала

  • Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 2-й тур;

  • Команды: «Рома» — «Реал Мадрид»;

  • Стадион: город Рим, «Стадио Олимпико»;

  • Дата и время: 14 октября, матч начнется в 23:59 по ташкентскому времени.

Ожидается, что возвращение Моуринью в Рим и противостояние двух грандов Европы станет одним из самых напряженных и зрелищных матчей этого тура.

Реал МадридРомаЛига чемпионов УЕФАЖозе Моуринью
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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