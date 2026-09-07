Жозе Моуринью подверг резкой критике решения VAR в матче с «Реал Бетисом»

·46·Спорт
Жозе Моуринью подверг резкой критике решения VAR в матче с «Реал Бетисом»

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью выразил серьезные претензии к работе судей и системы VAR после поражения от «Реал Бетиса» в чемпионате Испании. На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» португальский специалист потребовал разъяснений относительно эпизода с пенальти с участием Килиана Мбаппе, а также критериев применения правил арбитрами. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, главным предметом спора в матче стал тот факт, что пенальти, исполненный Мбаппе, не был перебит. Хотя тренер признал, что «Реал Мадрид» проиграл из-за нереализации собственных моментов, он подчеркнул, что не понимает, почему VAR не вмешался в ситуацию и почему правила были проигнорированы.

Система VAR и вопрос знания правил

Жозе Моуринью подверг жесткой критике действия судей, заявив, что ошибки такого уровня недопустимы для профессионалов. По его мнению, ответственные лица либо проигнорировали ситуацию из-за незнания правил, либо сделали это намеренно.

«Мы проиграли матч против «Бетиса», потому что не смогли реализовать свои моменты. Но почему пенальти не был перебит? Это потому, что VAR не знает правил, или это было сделано намеренно? Если они не заставили перебить из-за незнания правил, им пора идти домой. Если же они сделали это намеренно, то это еще хуже», — сказал Моуринью журналистам.

Также тренер предположил, что если подобная ситуация возникнет в ближайшие месяцы, пенальти обязательно заставят перебить, и потребовал, чтобы нынешний судейский комитет предоставил прозрачные объяснения по таким вопросам.

Ситуация с Винисиусом Жуниором

Конфликтные эпизоды не ограничились только пенальти. Жозе Моуринью отдельно остановился на вопросе желтой карточки, показанной судьями Винисиусу Жуниору. Бразильский вингер получил предупреждение за то, что подошел к арбитру с просьбой дать объяснения.

«Еще одна вещь, которую я хочу знать — почему Винисиус, будучи капитаном, не мог подойти к судье и попросить объяснений?», — задался вопросом наставник «Реал Мадрида».

Эти события вызывают дискуссии в стане мадридского клуба перед важными матчами еврокубков. В то время как команда готовится к выходу на поле против «Интера», тренерский штаб продолжает акцентировать внимание на несправедливости судейства во внутреннем чемпионате.

Жозе МоуриньюРеал МадридVARКилиан МбаппеЛига Чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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