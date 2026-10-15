С 3:1 на 3:4: Гасперини назвал причины обидного поражения от «Реала»

·68·Спорт
С 3:1 на 3:4: Гасперини назвал причины обидного поражения от «Реала»

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА римский «Рома» на своем поле пережил настоящую футбольную драму в матче против мадридского «Реала». Ведя в счете 3:1 до 83-й минуты матча, римляне всего за семь минут пропустили три мяча и в итоге потерпели обидное поражение со счетом 3:4.

После окончания встречи главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини дал интервью изданию Amazon Prime, в котором открыто высказался об упущенной победе и ошибках своей команды в концовке.

«Наши игроки словно парализовало»: чем возмущен тренер?

Гасперини подчеркнул, что его подопечные большую часть матча действовали идеально, однако в последние минуты оборона полностью вышла из-под контроля:

  • Потеря контроля: «Мы очень хорошо контролировали игру, но проиграли. В концовке мы крайне слабо защищались при угловых, наших игроков словно парализовало», — отметил итальянский специалист;

  • «Реал» устал больше: «По-моему, если кто-то и устал, так это был именно “Реал”. Мы могли забить еще несколько голов, мы явно превосходили соперника. Однако они все равно смогли переломить ход игры и сделать свои атаки максимально опасными».

Горький урок и опасность разницы в два мяча

Гасперини отметил, что в матче против соперника такого уровня потеря концентрации хотя бы на секунду является непростительной ошибкой:

  • Влияние последних минут: «Это станет для нас большим уроком. Последние минуты всегда имеют решающее значение, нельзя терять бдительность, даже если ведешь в счете с разницей в два мяча», — заключил он.

Сложное положение «Ромы» в турнире

Римский клуб после этого драматического поражения оказался в тяжелом положении в турнирной таблице ЛЧ:

  • Одно очко в двух турах: По итогам первых двух туров общего этапа Лиги чемпионов на счету команды Джана Пьеро Гасперини всего 1 очко;

  • Давление перед следующими матчами: Для прямого выхода в плей-офф или попадания в стыковые матчи «Рома» теперь практически лишена права на потерю очков в оставшихся турах.

РомаРеал МадридЛига чемпионовДжан Пьеро Гасперини
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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