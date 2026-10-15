Динамо Загреб — Андерлехт: составы и текстовая трансляция

·33·Спорт
Динамо Загреб — Андерлехт: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Динамо ЗагребАндерлехт. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 23. Альмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 6. Радельич С., 10. Стойкович Л.

Запасные «Динамо Загреб»: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Главный тренер «Динамо Загреб»: Ковачевич М.

Стартовый состав «Андерлехт»: 26. Коземанс К. (капитан), 19. Осгор Т., 18. Амброс Л., 50. Барри К., 9. Цветкович М., 83. Дегриф Т., 12. Омобамиделе А., 27. Петро Л., 5. Рябчук О., 29. Стрейкенс М., 10. Винклер М.

Запасные «Андерлехт»: 8. Амане Р., 11. Антман О., 6. Аугустинссон Л., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 32. Хеекерен Й., 55. Кана М., 2. Кейта З., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 53. Охеа Н., 14. Сикан Д.

Главный тренер «Андерлехт»: Бруну В.

Прямая трансляция LIVE
24
Арбер Хожа (Динамо Загреб) пробил со средней дистанции, но мяч пролетел выше перекладины.
23
Олег Рябчук (Андерлехт) упустил великолепную возможность! Он завладел отскочившим мячом в штрафной, но его удар пришелся в перекладину!
22
ПЕРЕКЛАДИНА! Михайло Цветкович (Андерлехт) принял мяч в штрафной и пробил мощно, но мяч попал в перекладину и отскочил!
19
Нико Галешич (Динамо Загреб) пробил из-за пределов штрафной, но удар не получился, и мяч улетел далеко мимо левой штанги.
18
38:62 – свежая статистика владения мячом.
15
Тристан Дегриф (Андерлехт) пробил из-за пределов штрафной с ходу, но мяч полетел по центру ворот и не создал проблем Доминику Котарски. Спокойный сейв.
11
Михайло Цветкович («Андерлехт») пробил выше перекладины.
8
Тео Аасгаард (Андерлехт) первым успел к мячу и нанес мощный удар по воротам, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
8
Боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд у Тео Аасгаарда (Андерлехт) перед его ударом головой.
7
Динамо Загреб контролирует мяч, они делают несколько передач и ждут удобного момента для перехода в атаку.
4
Арбер Хожа (Динамо Загреб) принял высокую передачу с фланга и пробил с близкого расстояния, но мяч разминулся со штангой.
1
Матч начался. Первый тайм стартовал.
00:03
Наконец-то игроки вышли на поле! Андерлехт разводит.
00:00
Орель Гринфелд назначен главным арбитром на этот матч.
00:00
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
00:00
Здравствуйте и добро пожаловать на нашу текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам все события на поле как можно точнее. Приятного просмотра.
Динамо ЗагребАндерлехтЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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