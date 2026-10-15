Динамо Загреб — Андерлехт: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Динамо Загреб — Андерлехт. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 23. Альмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 6. Радельич С., 10. Стойкович Л.

Запасные «Динамо Загреб»: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Главный тренер «Динамо Загреб»: Ковачевич М.

Стартовый состав «Андерлехт»: 26. Коземанс К. (капитан), 19. Осгор Т., 18. Амброс Л., 50. Барри К., 9. Цветкович М., 83. Дегриф Т., 12. Омобамиделе А., 27. Петро Л., 5. Рябчук О., 29. Стрейкенс М., 10. Винклер М.

Запасные «Андерлехт»: 8. Амане Р., 11. Антман О., 6. Аугустинссон Л., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 32. Хеекерен Й., 55. Кана М., 2. Кейта З., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 53. Охеа Н., 14. Сикан Д.

Главный тренер «Андерлехт»: Бруну В.