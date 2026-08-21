Все результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проиграла
В Лиге Европы УЕФА состоялись первые матчи последнего, 4-го отборочного (плей-офф) раунда за выход в основной этап сезона-2026/27. Ряд известных клубов континента одержал важные победы и сделал большой шаг навстречу групповому этапу, а в некоторых парах были зафиксированы неожиданные крупные счета.
Уверенный шаг «Бенфика» и «Бешиктош», неудача «Кайрат»
Лиссабонский клуб «Бенфика» на своем поле обыграл «Орксус» со счетом 3:1, а турецкий «Бешиктош» разгромил литовский «Джалгирис» — 3:0. Клуб «Кайрат» из Козог‘истона в Алматы уступил бельгийскому «Андерлекст» со счетом 0:3, значительно усложнив себе задачу. А польский клуб «Лекс» отправил в ворота швейцарского «Тун» семь безответных мячей, одержав крупнейшую победу в раунде.
Лига Европы. Результаты первых матчей 4-го отборочного раунда (20 августа)
Матч
Счет
Авторы голов
Бенфика — Орксус
3:1
Рафа Силва (2), Баррейро (31), Павлидис (45+2 пен.) — Ёргенсен (36)
Бешиктош — Джалгирис
3:0
Ох Хён Гю (6), Мурилло (12), Ко‘кчу (59 пен.)
Кайрат — Андерлекст
0:3
Оксанен (2 автогол), Амброс (24), Сикан (45+1)
Трабзонспор — Ференсварош
0:1
Заксариассен (17)
Срвена Звезда — Виктория Плзен
3:0
Иванич (36, 53), Катай (89 пен.)
Лекс — Тун
7:0
Волемарк (10, 25), Сайядманеш (20), Скрипичак (31), Муравски (45), Хаканс (47), Гумми (79)
Ягеллония — Ибериа 1999
4:0
Имаз (34 пен.), Агбонифо (45+2), Алхасан (62 автогол), Лосано (90+2)
ОФИ — ССКА София
3:0
Фунтас (19, 51 пен.), Дикманн (90+5)
Мёлбю — Залсбург
0:1
Петтерссон (90+1 автогол)
Сент-Трюйден — Омония
1:0
Танигучи (90+4)
Университатя Краёва — Арарат
1:1
Банку (33) — Малис (20)
Эгнатия — Лиллестрём
0:0
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Когда состоятся ответные матчи?
Решающие ответные встречи между этими парами пройдут 27 августа. Победители по сумме двух матчей напрямую выйдут в основной этап Лиги Европы, а проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций.
Как вы думаете, смогут ли «Кайрат» и «Трабзонспор» совершить камбэк в ответных выездных матчах и выполнить задачу по выходу в основной этап Лиги Европы?
Оставляйте свои мнения в комментариях и сразу делитесь этими результатами с любителями футбола!
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