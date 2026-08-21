Все результаты плей-офф Лиги Европы: команда Салох проиграла

В Лиге Европы УЕФА состоялись первые матчи последнего, 4-го отборочного (плей-офф) раунда за выход в основной этап сезона-2026/27. Ряд известных клубов континента одержал важные победы и сделал большой шаг навстречу групповому этапу, а в некоторых парах были зафиксированы неожиданные крупные счета.

Уверенный шаг «Бенфика» и «Бешиктош», неудача «Кайрат»

Лиссабонский клуб «Бенфика» на своем поле обыграл «Орксус» со счетом 3:1, а турецкий «Бешиктош» разгромил литовский «Джалгирис» — 3:0. Клуб «Кайрат» из Козог‘истона в Алматы уступил бельгийскому «Андерлекст» со счетом 0:3, значительно усложнив себе задачу. А польский клуб «Лекс» отправил в ворота швейцарского «Тун» семь безответных мячей, одержав крупнейшую победу в раунде.

Лига Европы. Результаты первых матчей 4-го отборочного раунда (20 августа)

Матч Счет Авторы голов Бенфика — Орксус 3:1 Рафа Силва (2), Баррейро (31), Павлидис (45+2 пен.) — Ёргенсен (36) Бешиктош — Джалгирис 3:0 Ох Хён Гю (6), Мурилло (12), Ко‘кчу (59 пен.) Кайрат — Андерлекст 0:3 Оксанен (2 автогол), Амброс (24), Сикан (45+1) Трабзонспор — Ференсварош 0:1 Заксариассен (17) Срвена Звезда — Виктория Плзен 3:0 Иванич (36, 53), Катай (89 пен.) Лекс — Тун 7:0 Волемарк (10, 25), Сайядманеш (20), Скрипичак (31), Муравски (45), Хаканс (47), Гумми (79) Ягеллония — Ибериа 1999 4:0 Имаз (34 пен.), Агбонифо (45+2), Алхасан (62 автогол), Лосано (90+2) ОФИ — ССКА София 3:0 Фунтас (19, 51 пен.), Дикманн (90+5) Мёлбю — Залсбург 0:1 Петтерссон (90+1 автогол) Сент-Трюйден — Омония 1:0 Танигучи (90+4) Университатя Краёва — Арарат 1:1 Банку (33) — Малис (20) Эгнатия — Лиллестрём 0:0 —

Когда состоятся ответные матчи?

Решающие ответные встречи между этими парами пройдут 27 августа. Победители по сумме двух матчей напрямую выйдут в основной этап Лиги Европы, а проигравшие продолжат выступление в Лиге конференций.

Как вы думаете, смогут ли «Кайрат» и «Трабзонспор» совершить камбэк в ответных выездных матчах и выполнить задачу по выходу в основной этап Лиги Европы?

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