Динамо Загреб — НЕЙМЕГЕН: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Динамо Загреб — НЕЙМЕГЕН. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Динамо Загреб»: 24. Котарски Д., 23. Альмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 10. Стойкович Л.

Запасные «Динамо Загреб»: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.

Главный тренер «Динамо Загреб»: Ковачевич М.

Стартовый состав «НЕЙМЕГЕН»: 1. Креттаз Г., 99. Бишофф К., 9. Шери Т. (капитан), 24. Фонвиль Д., 18. Гайгер Д., 22. Каплан А., 20. Лебретон Н., 30. Линссен Б., 6. Неяшмич Д., 4. Схюрс П., 21. Сторм Т.

Запасные «НЕЙМЕГЕН»: 73. Брас Г., 38. Женет Ж., 66. Кабар А., 34. Керс К., 35. Монтейру Ж., 12. Польстер Н., 14. Сирхейс К., 11. Виллумссон В. Т.

Главный тренер «НЕЙМЕГЕН»: Схрёдер Д.