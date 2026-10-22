Динамо Загреб — НЕЙМЕГЕН: составы и текстовая трансляция

48
Клемент Бишофф (Неймеген) изо всех сил старался успеть за мячом, но передача оказалась слишком сильной. Мяч ушел за боковую линию. Динамо Загреб введет мяч в игру.
48
Уверенная игра защитника означает, что Динамо Загреб не извлекло никакой пользы из углового.
48
После розыгрыша штрафного со средней дистанции в исполнении загребского Динамо защитник заблокировал передачу. Динамо Загреб зарабатывает угловой. Они стягивают в штрафную площадь много игроков.
46
Деверон Фонвилле (НЕК Неймеген) неосторожно бросился на ногу соперника и ему повезло избежать наказания. Манфредас Лукянчукас свистнул на фол, но на этот раз не полез в карман за карточкой. Динамо Загреб исполняет штрафной и получает возможность надавить у ворот соперника.
46⏱
Судья дал свисток, начался второй тайм.
45+3⏱
Судья дает свисток, завершая первый тайм, и первые 45 минут игры подходят к концу.
45+2
Брайан Линссен (Неймеген) отлично принял передачу и пробил из пределов штрафной, но мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, и от ворот Динамо Загреб назначен удар.
45
Команды сыграют как минимум 2 минуты добавочного времени.
45⚽2-2
Гол! Клемент Бишофф сделал передачу, а Брайан Линссен («Неймеген») головой с близкого расстояния направил мяч в верхний левый угол ворот. 2:2.
44🟨
Ноэ Лебретон (НЕК Неймеген) получил желтую карточку за фол. Манфредасу Лукянчукасу было легко принять это решение.
42
Игра рукой! Футболист НЕК Неймеген коснулся мяча рукой.
42
Ниймеген пытается извлечь пользу из опасного штрафного удара у боковой линии.
37
Дион Бельо (Динамо Загреб) принял передачу в штрафной и отлично обработал мяч. Он пробил низом в сторону правой штанги, но вратарь в падении парировал удар.
37⚽2-1
Гол! Дион Бельо (Динамо Загреб) первым успел к отскоку и отправил мяч в сетку. Счёт 2:1.
37VAR
Радость футболистов Динамо Загреб была недолгой, ведь после проверки ВАР арбитр отменил гол из-за офсайда!
36VAR
Хьюстон, у нас проблемы! Главный судья объявил, что проверит гол на предмет офсайда с помощью VAR. Игроки Динамо Загреб недовольны этим решением.
35⚽2-1
Гол — 2:1! Нико Галешич отдал пас Луке Иванушецу (Динамо Загреб), который с близкого расстояния поразил ворота, не оставив шансов вратарю.
33⚽1-1
Великолепная подача Маттео Переса Винлофа нашла Диона Бельо (Динамо Загреб), который перепрыгнул всех и головой с близкого расстояния направил мяч в противоход вратарю. Его удар получился сильным и точным, не оставив Гонсало Креттасу шансов на спасение. 1:1.
31
Дион Бельо (Динамо Загреб) изо всех сил старался добраться до мяча, поданного в штрафную, но не успел.
31
Брайан Линссен (НЕК Неймеген) принял точную передачу, но защитник выбил у него мяч. Отличная игра в обороне. Боковой судья назначил аут в пользу Неймегена.
30
Арбер Хожа (Динамо Загреб) попытался обыграть соперника, но защитники выбили мяч.
27
Лука Стойкович (Динамо Загреб) вместо того, чтобы подать с углового в штрафную, разыграл мяч коротким пасом с партнером.
26⚽0-1
Гол! Деверон Фонвилле продемонстрировал великолепное видение поля и отдал пас Клементу Бишоффу («НЕК Неймеген»), который хладнокровно пробил низом в левый угол ворот. Счёт 0:1.
25⚽0-1
Гол — 0:1! Ноэ Лебретон вывел Клемана Бишофа (НЕК) на ударную позицию в штрафной, и тот отправил мяч в левый нижний угол ворот Доминика Котарски.
23🟨
Эта желтая карточка была справедливой. Фол со стороны Диона Бельо (Дин. Загреб) получился довольно грубым, и Манфредас Лукянчукас без колебаний показал ему «горчичник».
22
Ноэ Лебретон (Неймеген) испытал удачу дальним ударом, и его прекрасный удар пришелся в перекладину! Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Динамо Загреб.
20
Благодаря великолепному блоку защитника угловой удар в исполнении Динамо Загреб не принес результата.
20
Лука Стойкович (Динамо Загреб) принял навес в штрафной и попытался пробить в нижний угол, но защитник заблокировал удар, и мяч ушел на угловой. Динамо Загреб подает угловой.
19
Ахметджан Каплан (НЕК Неймеген) прихватил соперника, мешая ему завладеть мячом, и арбитр зафиксировал фол. Назначен штрафной в пользу загребского Динамо.
18
Динамо Загреб продолжает игру точными передачами в поисках новых атакующих возможностей.
17
В штрафной площади возникла суматоха, но судья проигнорировал требования игроков Динамо Загреб о назначении пенальти. Игра продолжается.
17
Высокая подача Луки Иванушеца («Динамо» Загреб) оказалась неудачной, защитники соперника быстро вынесли мяч из штрафной.
15
Боковой судья Тьяррон Шери (Неймеген) поднял флажок, зафиксировав офсайд до того, как тот нанес удар головой.
14
Динамо Загреб быстро разыгрывает угловой.
11
Арбер Хожа (Динамо Загреб) ошился в передаче партнёрам. Мяч ушёл за пределы поля, и вратарь Неймегена введёт его в игру.
9
Игроки Неймегена перепасовываются на половине поля и контролируют мяч. Однако соперник перехватил передачу, и ситуация изменилась.
7
Дион Бельо (Динамо Загреб) завладел мячом и совершил великолепный сольный проход. Он решил пробить со средней дистанции, но его удар легко заблокировал защитник.
3
Гонсало Кретаз совершил великолепный сейв! Дион Бельо (Динамо Загреб) легко обыграл защитников и пробил из-за пределов штрафной. Его удар шел в нижний правый угол ворот, но вратарь отразил мяч!
2
Перр Схюрс (Ниймеген) схватил соперника за футболку, и арбитр остановил игру за нарушение. Динамо Загреб выполнит штрафной удар рядом с боковой линией.
1⏱
Судья дал свисток, и матч начался.
21:47
Игроки наконец-то вышли на поле! Неймеген начинает матч.
21:45
Манфредас Лукянчукас назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается отсудить справедливо и избежать ошибок.
21:45
Стартовые составы уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в специальном разделе.
21:45
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