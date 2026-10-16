Агентство по делам молодежи Узбекистана выступило с официальным заявлением по поводу всемирно известного успеха гроссмейстера Жавохира Синдарова, открывшего новую страницу в истории узбекских шахмат. В агентстве отметили, что впервые представитель Узбекистана поднялся на третью строчку мирового рейтинга ФИДЕ в реальном времени (ливе).

Этот результат в очередной раз доказал, что авторитет национальной шахматной школы на мировой арене достиг нового рекордного уровня.

Как произошло историческое восхождение?

Выходу Жавохира Синдарова на эту высокую позицию способствовал важный результат на международной арене:

Поражение Каруаны: В рамках чемпионата США один из сильнейших шахматистов мира Фабиано Каруана уступил молодому гроссмейстеру Энди Вудворду;

Показатель в 2782 балла: После этого результата рейтинг 20-летнего Жавохира Синдарова достиг 2782 очков , и он прочно занял место в тройке сильнейших планеты;

Признание проекта УЗЧесс: Агентство по делам молодежи официально зафиксировало это историческое событие через свой специальный медиапроект «УЗЧесс».

Верхние строчки мирового рейтинга:

В настоящее время в лайв-рейтинге по классическим шахматам впереди узбекского таланта находятся только два легендарных шахматиста:

1-е место: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 очка ;

2-е место: Хикару Накамура (США) — 2792 очка ;

3-е место: Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 2782 очка.

Главный герой Олимпиады в Самарканде

Агентство напомнило, что столь громкий успех Жавохира стал результатом его неустанного труда и уверенной игры на соревнованиях:

Командное золотое медали: В 2026 году на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принимавшей гостей в Самарканде, он завоевал историческое чемпионство в составе сборной Узбекистана;

Главный приз ФИДЕ: За продемонстрированное мастерство Синдаров был признан Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) «Лучшим шахматистом-мужчиной» турнира.

Эта историческая победа стала источником огромного вдохновения для миллионов узбекской молодежи и еще одним ярким этапом в развитии отечественного спорта.