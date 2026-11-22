До начала решающего матча за мировую шахматную корону остались считанные дни. ФИДЕ опубликовала интересный снимок из игрового зала в Женеве, на котором запечатлены узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Кадр привлек внимание в социальных сетях.

Бибисара заняла место чемпиона мира

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разместила на своей официальной странице в Instagram совместную фотографию Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой, сделанную в Женеве.

На снимке Бибисара Асаубаева изображена за игровым столом на месте, где должен сидеть действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу. Жавохир Синдаров в это время осматривает зал, где будет проходить соревнование, и знакомится с условиями. Асаубаева запечатлевает этот момент на свой телефон.