Бибисара заняла место Гукеша: ФИДЕ опубликовала фотографию с Жавохиром Синдаровым
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- ФИДЕ опубликовала фотографию Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой перед матчем за звание чемпиона мира в Женеве.
- На снимке Асаубаева занимает место, где должен сидеть действующий чемпион Гукеш Доммараджу, а Синдаров знакомится с залом.
- Решающий матч между узбекистанским гроссмейстером Жавохиром Синдаровым и индийским Гукешем Доммараджу пройдет с 24 ноября по 12 декабря в Швейцарии.
До начала решающего матча за мировую шахматную корону остались считанные дни. ФИДЕ опубликовала интересный снимок из игрового зала в Женеве, на котором запечатлены узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Кадр привлек внимание в социальных сетях.
Бибисара заняла место чемпиона мира
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разместила на своей официальной странице в Instagram совместную фотографию Жавохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой, сделанную в Женеве.
На снимке Бибисара Асаубаева изображена за игровым столом на месте, где должен сидеть действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу. Жавохир Синдаров в это время осматривает зал, где будет проходить соревнование, и знакомится с условиями. Асаубаева запечатлевает этот момент на свой телефон.
ФИДЕ представила этот кадр как неожиданный и интересный снимок.
«Неожиданный кадр! Пока Жавохир Синдаров осматривает игровой зал и знакомится с условиями, Бибисара Асаубаева запечатлевает этот момент перед матчем за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Женеве», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Жавохира Синдарова ждет решающий матч за звание чемпиона мира
Напомним, что узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров сразится за шахматный трон с действующим чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу.
Решающий матч пройдет с 24 ноября по 12 декабря в швейцарском городе Женева. Это противостояние ожидается как одно из самых важных событий в шахматном мире.
Для узбекистанских любителей шахмат значение этой встречи еще выше. Жавохир Синдаров будет защищать честь нашей страны в борьбе за титул чемпиона мира. Теперь основное внимание будет приковано к партиям в Женеве, где решится судьба шахматной короны.
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