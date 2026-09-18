Невероятный ход: Синдаров во 2-й раз пожертвовал ферзя и шокировал экспертов ФИДЕ!

Уже во втором туре проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиады произошло историческое событие, поразившее всю мировую шахматную элиту! Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, признанный одним из главных претендентов на мировую корону, в матче против сборной Перу не просто одержал победу, а создал один из красивейших шедевров года. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала официальный анализ, отдав должное гениальной жертве Синдарова. Итак, какое чудо произошло на доске на 31-м ходу и почему соперник не нашёл иного выхода, кроме как сдаться?

98-процентная точность и превосходство в Самарканде

В рамках 2-го тура олимпиады сборная Узбекистана добилась крупной и уверенной победы над Перу со счетом 3,5:0,5:

Безупречный расчет: По данным анализа ФИДЕ, Синдаров от начала партии и до решающего удара играл с ровно 98-процентной точностью ;

Отказ от простой победы: Из-за преимущества в лишнюю пешку простой ход 31...Фа1 также гарантировал бы легкую победу;

Громкое заявление: Но Синдаров предпочел не просто набрать очки, а продемонстрировать миру свою силу как будущий претендент на мировую корону.

Вторая жертва ферзя и матовая сеть

«Синдаров неожиданно совершил фантастический ход 31...Крф7!! и тем самым во второй раз за партию пожертвовал своего ферзя», — пишет ФИДЕ в официальном комментарии.

Перуанский шахматист Флорес Кильяс, не заметив ловушки за интригой, забрал ферзя с доски ходом 32.Фксф1 . Но после этого началась настоящая гениальность:

Схема гениальной комбинации

Шаг / Ход Действие Анализ ситуации 31-й ход 31...Крф7!! Ферзь демонстративно жертвуется, соперник попадает в ловушку 32-й ход 32.Фксф1 (соперник) Перуанский гроссмейстер принимает жертву Решающий удар 32...Лх3!! Синдаров начинает страшную контратаку ладьей Угроза мата 33...х6 Создается неотвратимая матовая позиция, пути к отступлению нет

Флорес Кильяс оказался беспомощен перед столь глубокой геометрической комбинацией и был вынужден признать поражение. Эта партия Синдарова была признана самым ярким поединком в дневнике олимпиады.

Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров завоевать золотую медаль на личной доске на Олимпиаде в Самарканде и составить серьезную конкуренцию Магнусу Карлсену или Гукешу в матче за мировую корону? Как вы оцениваете столь гениальный ход?

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