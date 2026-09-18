Невероятный ход: Синдаров во 2-й раз пожертвовал ферзя и шокировал экспертов ФИДЕ!
Уже во втором туре проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиады произошло историческое событие, поразившее всю мировую шахматную элиту! Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, признанный одним из главных претендентов на мировую корону, в матче против сборной Перу не просто одержал победу, а создал один из красивейших шедевров года. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала официальный анализ, отдав должное гениальной жертве Синдарова. Итак, какое чудо произошло на доске на 31-м ходу и почему соперник не нашёл иного выхода, кроме как сдаться?
98-процентная точность и превосходство в Самарканде
В рамках 2-го тура олимпиады сборная Узбекистана добилась крупной и уверенной победы над Перу со счетом 3,5:0,5:
Безупречный расчет: По данным анализа ФИДЕ, Синдаров от начала партии и до решающего удара играл с ровно 98-процентной точностью;
Отказ от простой победы: Из-за преимущества в лишнюю пешку простой ход
31...Фа1также гарантировал бы легкую победу;
Громкое заявление: Но Синдаров предпочел не просто набрать очки, а продемонстрировать миру свою силу как будущий претендент на мировую корону.
Вторая жертва ферзя и матовая сеть
«Синдаров неожиданно совершил фантастический ход
31...Крф7!!и тем самым во второй раз за партию пожертвовал своего ферзя», — пишет ФИДЕ в официальном комментарии.
Перуанский шахматист Флорес Кильяс, не заметив ловушки за интригой, забрал ферзя с доски ходом
32.Фксф1. Но после этого началась настоящая гениальность:
Схема гениальной комбинации
Шаг / Ход
Действие
Анализ ситуации
31-й ход
Ферзь демонстративно жертвуется, соперник попадает в ловушку
32-й ход
Перуанский гроссмейстер принимает жертву
Решающий удар
Синдаров начинает страшную контратаку ладьей
Угроза мата
Создается неотвратимая матовая позиция, пути к отступлению нет
Флорес Кильяс оказался беспомощен перед столь глубокой геометрической комбинацией и был вынужден признать поражение. Эта партия Синдарова была признана самым ярким поединком в дневнике олимпиады.
Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров завоевать золотую медаль на личной доске на Олимпиаде в Самарканде и составить серьезную конкуренцию Магнусу Карлсену или Гукешу в матче за мировую корону? Как вы оцениваете столь гениальный ход?
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