Карлсен два дня подряд отказывался играть классическую партию против Асаубаевой
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на турнире Тотал Чесс Чампионшип казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаевадва дня подряд не вышла на классическую партию. В обоих случаях ему было засчитано техническое поражение. Об этом сообщает Индиа Тодай.
В Будапеште проходит тестовый турнир Тотал Чесс Чампионшип, объединяющий классические шахматы, рапид и блиц. Карлсен неудачно выступил на групповом этапе: он не смог выиграть ни одной из 10 классических партий. В результате его рейтинг в лайв-рейтинге упал на 21,8 пункта, составив 2801,2. Таким образом, шахматист впервые за почти 17 лет оказался под угрозой падения ниже отметки в 2800 пунктов.
В плей-офф турнира Карлсен встретился с Бибисарой Асаубаевой в матче за 17–20-е места. После рапида и блица в первый день норвежец вел со счетом 11,5:0,5. Таким образом, результат классической партии уже не мог повлиять на победителя дня.
По этой причине Карлсен не стал участвовать в классической партии. После истечения контрольного времени ему было засчитано техническое поражение, в результате чего счет дня составил 11,5:8,5 в его пользу. Эта партия не повлияла на рейтинг ФИДЕ.
На следующий день шахматисты снова встретились. В рапиде и блице Карлсен доминировал со счетом 10:2. На этот раз он также отказался играть классическую партию. Из-за технической победы Асаубаевой счет второго игрового дня составил 10:10.
Объясняя свое решение, Карлсен заявил, что не видит смысла проводить классическую партию, когда исход дневного противостояния уже решен. Он подчеркнул, что результат такой партии не должен влиять на рейтинг.
Таким образом, по итогам двух дней Карлсен оказался сильнее Асаубаевой и продолжит борьбу за 17-е место на турнире.
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