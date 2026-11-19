Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен на турнире Тотал Чесс Чампионшип казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаевадва дня подряд не вышла на классическую партию. В обоих случаях ему было засчитано техническое поражение. Об этом сообщает Индиа Тодай.

В Будапеште проходит тестовый турнир Тотал Чесс Чампионшип, объединяющий классические шахматы, рапид и блиц. Карлсен неудачно выступил на групповом этапе: он не смог выиграть ни одной из 10 классических партий. В результате его рейтинг в лайв-рейтинге упал на 21,8 пункта, составив 2801,2. Таким образом, шахматист впервые за почти 17 лет оказался под угрозой падения ниже отметки в 2800 пунктов.

В плей-офф турнира Карлсен встретился с Бибисарой Асаубаевой в матче за 17–20-е места. После рапида и блица в первый день норвежец вел со счетом 11,5:0,5. Таким образом, результат классической партии уже не мог повлиять на победителя дня.