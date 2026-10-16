Жавохир Синдаров поднялся на историческое 3-е место в рейтинге ФИДЕ

Узбекский 20-летний международный гроссмейстер Жавохир Синдаров зафиксировал лучший результат в своей карьере в живом (ливе) рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по классическим шахматам, став 3-м номером в мире.

После неожиданного поражения одного из фаворитов Фабиано Каруаны молодому шахматисту Энди Вудворду в матче в рамках чемпионата США, рейтинг Синдарова достиг 2782 очков, и он впервые в своей карьере вошел в тройку сильнейших шахматистов планеты.

Вершина рейтинга ФИДЕ: Кто впереди?

В настоящее время в мировом рейтинге классических шахмат выше Жавохира Синдарова располагаются только два опытных гроссмейстера:

1-е место: Магнус Карлсен (Норвегия) — 2823 очка ;

2-е место: Хикару Накамура (США) — 2792 очка ;

3-е место: Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 2782 очка.

Исторический показатель: Сразу два узбекистанца в топ-5

Гегемония узбекской шахматной школы на мировой арене вышла на новый этап:

Нодирбек Абдусатторов на 5-й строчке: Еще один ведущий гроссмейстер Узбекистана Нодирбек Абдусатторов с 2780 очками прочно удерживает 5-е место мирового рейтинга;

Уникальный успех в топ-5: Таким образом, произошло редчайшее для истории мировых шахмат событие — среди пяти сильнейших шахматистов мира одновременно оказались два представителя Узбекистана.

Герой Самаркандской Олимпиады

Столь беспрецедентный взлет Жавохира Синдарова является логичным продолжением его яркой игры на последних крупных турнирах:

Олимпийский чемпион: На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принявшей город Самарканд, национальная сборная Узбекистана завоевала чемпионство на домашней арене и золотые медали;

Лучший шахматист турнира: 20-летний Жавохир взял на себя основное лидерство в победе команды, по итогам соревнований был официально признан «Лучшим шахматистом Олимпиады» и удостоен главного приза ФИДЕ среди мужчин.

Вхождение Синдарова в тройку сильнейших в очередной раз доказывает, что Узбекистан превратился в одно из абсолютных государств-лидеров на международной шахматной арене.