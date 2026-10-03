ФИДЕ объявила матч за звание чемпиона между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу

·4·Спорт
ФИДЕ объявила матч за звание чемпиона между Жавохиром Синдаровым и Гукешем Доммараджу

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) напомнила подробности самого долгожданного события 2026 года — матча за шахматную корону. В швейцарской Женеве узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров поборется за шахматный престол с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии.

ФИДЕ оставила специальный пост о предстоящей дуэли на своей официальной странице в Instagram, особо отметив, что это противостояние войдет в историю:

«Напряжение уже витало в воздухе!

От 46-й Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде до матча за титул чемпиона мира в Женеве в 2026 году — история продолжается. Гукеш Д. и Жавохир Синдаров снова сойдутся лицом к лицу, на этот раз они сражаются за звание чемпиона мира.

Матч за звание чемпиона мира ФИДЕ — 2026. Женева, Швейцария. Даты проведения: 24 ноября — 12 декабря», — говорится в сообщении организации.

Путь к короне: как Синдаров завоевал это право?

Жавохир Синдаров завоевал право побороться за мировой шахматный престол благодаря победе в престижном Турнире претендентов ФИДЕ, прошедшем весной этого года на Кипре. Его триумф открыл очередную великую страницу в истории узбекских шахмат.

Какие результаты показали участники на олимпиаде в Самарканде?

Оба гроссмейстера продемонстрировали высокий уровень мастерства на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая недавно прошла в Самарканде:

  • Жавохир Синдаров: В составе сборной Узбекистана завоевал историческую золотую медаль в общекомандном зачете, а также стал обладателем бронзовой медали по личному результату на 2-й доске.

  • Гукеш Доммараджу: В составе национальной сборной Индии выиграл серебряную медаль в общекомандном зачете и записал на свой счет еще одну серебряную медаль за личные показатели на 4-й доске.

Шахматный матч, который пройдет в Женеве с 24 ноября по 12 декабря, окажется в центре внимания миллионов болельщиков.

ФИДЕЖавохир СиндаровГукеш ДоммараджуЧемпион мира по шахматам Женева 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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