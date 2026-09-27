Узбекистан с 20 очками стал чемпионом 46-й Всемирной шахматной олимпиады!

Проходившая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада вошла в историю благодаря беспрецедентной победе мужской национальной сборной Узбекистана. В решающих матчах 11-го тура главный конкурент — сборная Индии — сыграла вничью с Венгрией со счетом 2:2, остановившись на отметке в 18 очков, что математически гарантировало чемпионство нашим представителям досрочно. Тем не менее наши парни не остановились на чемпионском победном духе, победили сильную сборную Украины со счетом 2,5 : 1,5, довели общее количество очков до 20 и отпраздновали завоевание золотых медалей в качестве абсолютного лидера.

Под руководством бывшего чемпиона мира Рустама Пономарева (прим. Рустама Касымджанова) наша главная сборная по ходу турнира сокрушила таких мировых грандов, как Индия (2,5:1,5), Китай (3:1), сборная США под первым номером посева, а также Армения (3,5:0,5), повторив успех Ченнаи 2022 года и поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала во второй раз за последние 4 года.

«20 очков, капитуляция Украины и историческое второе золото»: 5 главных моментов самаркандского триумфа

Самые важные официальные показатели по итогам заключительного 11-го тура Олимпиады и результатов команд Узбекистана:

Абсолютное чемпионство с 20 очками: Мужская главная сборная Узбекистана обыграла Украину со счетом 2,5 : 1,5 и завершила турнир на 1-м месте с 20 очками;

Решающая победа Мадаминова: В то время как на трех других досках были зафиксированы ничьи, Мухиддин Мадаминов одолел Романа Дегтярева со счетом 1:0 и предрешил исход противостояния;

Индия остановилась на 18 очках: Ничья преследующей Индии с Венгрией со счетом 2:2 досрочно принесла вопрос чемпионства в пользу Узбекистана;

Яркое выступление команд Узбекистан-3: Мужская команда Узбекистан-3 крупно обыграла Андорру (2,5:1,5), а женская сборная Узбекистан-3 — ЮАР (3,5:0,5);

Тяжелый матч женской сборной: Женская главная сборная уступила сильной Армении со счетом 1:3.

46-я Всемирная шахматная олимпиада: результаты на всех досках 11-го тура (Полная классификация)

Таблица личных и командных противостояний, зафиксированных сборными Узбекистана в решающем заключительном туре в Самарканде:

Сборные и категории 1-я доска 2-я доска 3-я доска 4-я доска Итоговый счет Узбекистан — Украина (Мужчины) Н. Абдусатторов — И. Коваленко (0,5 : 0,5) В. Иванчук — Ж. Синдаров (0,5 : 0,5) Н. Якуббоев — И. Самуненков (0,5 : 0,5) Р. Дегтярев — М. Мадаминов (0 : 1) 2,5 : 1,5 (Золото!) Китай — Узбекистан-2 (Мужчины) Дин Лижэнь — Ж. Вахидов (0,5 : 0,5) А. Абдисалимов — Вэй И (0 : 1) Ю Янъи — М. Суяров (1 : 0) Х. Бегмуратов — Сюй Сянъюй (0,5 : 0,5) 3 : 1 Андорра — Узбекистан-3 (Мужчины) О. Агуадо — С. Сайдалиев (0,5 : 0,5) А. Рахматуллаев — С. Веганзосес (1 : 0) Д. Анадон — М. Абдурахмонов (0 : 1) А. Омонов — Э. Гиу (0 : 1) 1,5 : 2,5 Армения — Узбекистан (Женщины) Л. Мкртчян — А. Хамдамова (1 : 0) Г. Тохирджонова — М. Мкртчян (0 : 1) Э. Данелян — У. Омонова (0,5 : 0,5) Г. Каримова — С. Габоян (0,5 : 0,5) 3 : 1 Узбекистан-2 — Израиль (Женщины) Н. Якуббоева — М. Ефроимски (0 : 1) Н. Ориан — М. Маликова (0,5 : 0,5) М. Халилова — О. Гутмахер (матч идет) В. Черняк — А. Салимова (0,5 : 0,5) 1 : 2 (ЛИВЭ) Узбекистан-3 — ЮАР (Женщины) З. Актамова — Ш. Баденхорст (0,5 : 0,5) А. Соломонс — М. Бобомуродова (0 : 1) Б. Шокиржонова — Х. Нел (1 : 0) С. Масанго — О. Шахзодова (0 : 1) 3,5 : 0,5

Шахматная экспертиза: Почему победа Узбекистана с 20 очками — уникальное явление?

Выводы международных гроссмейстеров, шахматных теоретиков и ведущих обозревателей:

«Чемпионская партия Мадаминова»: Победа Мухиддина Мадаминова черными фигурами над Романом Дегтяревым на 4-й доске в то время, когда на первых трех досках в матче против Украины фиксировались бескомпромиссные ничьи, в очередной раз доказала глубокий резерв команды и равную силу всех досок;

Трилогия Ченнаи, Будапешта и Самарканда: Завоевание двух золотых (2022, 2026) и одной бронзовой (2024) медалей на трех последних Олимпиадах официально подтверждает наступление эпохи Узбекистана в мировых шахматах; такую высокую стабильность не демонстрировала ни одна сборная в современных шахматах;

Беспрецедентный резерв молодежной школы: Мужественная борьба 2-го и 3-го составов Узбекистана со сборными Китая, Андорры и ЮАР свидетельствует о прочности фундамента интеллектуального поколения в стране.

А как считаете вы, какой гроссмейстер внес наибольший вклад в победу команды на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде — Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров или Мухиддин Мадаминов? Оставляйте свои искренние поздравления и мысли о том, что шахматисты нашей родины примерили мировой трон во второй раз за 4 года, в комментариях и активно делитесь этой исторической статьей, являющейся нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!