Узбекистан с 20 очками стал чемпионом 46-й Всемирной шахматной олимпиады!
Проходившая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада вошла в историю благодаря беспрецедентной победе мужской национальной сборной Узбекистана. В решающих матчах 11-го тура главный конкурент — сборная Индии — сыграла вничью с Венгрией со счетом 2:2, остановившись на отметке в 18 очков, что математически гарантировало чемпионство нашим представителям досрочно. Тем не менее наши парни не остановились на чемпионском победном духе, победили сильную сборную Украины со счетом 2,5 : 1,5, довели общее количество очков до 20 и отпраздновали завоевание золотых медалей в качестве абсолютного лидера.
Под руководством бывшего чемпиона мира Рустама Пономарева (прим. Рустама Касымджанова) наша главная сборная по ходу турнира сокрушила таких мировых грандов, как Индия (2,5:1,5), Китай (3:1), сборная США под первым номером посева, а также Армения (3,5:0,5), повторив успех Ченнаи 2022 года и поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала во второй раз за последние 4 года.
«20 очков, капитуляция Украины и историческое второе золото»: 5 главных моментов самаркандского триумфа
Самые важные официальные показатели по итогам заключительного 11-го тура Олимпиады и результатов команд Узбекистана:
Абсолютное чемпионство с 20 очками: Мужская главная сборная Узбекистана обыграла Украину со счетом 2,5 : 1,5 и завершила турнир на 1-м месте с 20 очками;
Решающая победа Мадаминова: В то время как на трех других досках были зафиксированы ничьи, Мухиддин Мадаминов одолел Романа Дегтярева со счетом 1:0 и предрешил исход противостояния;
Индия остановилась на 18 очках: Ничья преследующей Индии с Венгрией со счетом 2:2 досрочно принесла вопрос чемпионства в пользу Узбекистана;
Яркое выступление команд Узбекистан-3: Мужская команда Узбекистан-3 крупно обыграла Андорру (2,5:1,5), а женская сборная Узбекистан-3 — ЮАР (3,5:0,5);
Тяжелый матч женской сборной: Женская главная сборная уступила сильной Армении со счетом 1:3.
46-я Всемирная шахматная олимпиада: результаты на всех досках 11-го тура (Полная классификация)
Таблица личных и командных противостояний, зафиксированных сборными Узбекистана в решающем заключительном туре в Самарканде:
Сборные и категории
1-я доска
2-я доска
3-я доска
4-я доска
Итоговый счет
Узбекистан — Украина (Мужчины)
Н. Абдусатторов — И. Коваленко (0,5 : 0,5)
В. Иванчук — Ж. Синдаров (0,5 : 0,5)
Н. Якуббоев — И. Самуненков (0,5 : 0,5)
Р. Дегтярев — М. Мадаминов (0 : 1)
2,5 : 1,5 (Золото!)
Китай — Узбекистан-2 (Мужчины)
Дин Лижэнь — Ж. Вахидов (0,5 : 0,5)
А. Абдисалимов — Вэй И (0 : 1)
Ю Янъи — М. Суяров (1 : 0)
Х. Бегмуратов — Сюй Сянъюй (0,5 : 0,5)
3 : 1
Андорра — Узбекистан-3 (Мужчины)
О. Агуадо — С. Сайдалиев (0,5 : 0,5)
А. Рахматуллаев — С. Веганзосес (1 : 0)
Д. Анадон — М. Абдурахмонов (0 : 1)
А. Омонов — Э. Гиу (0 : 1)
1,5 : 2,5
Армения — Узбекистан (Женщины)
Л. Мкртчян — А. Хамдамова (1 : 0)
Г. Тохирджонова — М. Мкртчян (0 : 1)
Э. Данелян — У. Омонова (0,5 : 0,5)
Г. Каримова — С. Габоян (0,5 : 0,5)
3 : 1
Узбекистан-2 — Израиль (Женщины)
Н. Якуббоева — М. Ефроимски (0 : 1)
Н. Ориан — М. Маликова (0,5 : 0,5)
М. Халилова — О. Гутмахер (матч идет)
В. Черняк — А. Салимова (0,5 : 0,5)
1 : 2 (ЛИВЭ)
Узбекистан-3 — ЮАР (Женщины)
З. Актамова — Ш. Баденхорст (0,5 : 0,5)
А. Соломонс — М. Бобомуродова (0 : 1)
Б. Шокиржонова — Х. Нел (1 : 0)
С. Масанго — О. Шахзодова (0 : 1)
3,5 : 0,5
Шахматная экспертиза: Почему победа Узбекистана с 20 очками — уникальное явление?
Выводы международных гроссмейстеров, шахматных теоретиков и ведущих обозревателей:
«Чемпионская партия Мадаминова»: Победа Мухиддина Мадаминова черными фигурами над Романом Дегтяревым на 4-й доске в то время, когда на первых трех досках в матче против Украины фиксировались бескомпромиссные ничьи, в очередной раз доказала глубокий резерв команды и равную силу всех досок;
Трилогия Ченнаи, Будапешта и Самарканда: Завоевание двух золотых (2022, 2026) и одной бронзовой (2024) медалей на трех последних Олимпиадах официально подтверждает наступление эпохи Узбекистана в мировых шахматах; такую высокую стабильность не демонстрировала ни одна сборная в современных шахматах;
Беспрецедентный резерв молодежной школы: Мужественная борьба 2-го и 3-го составов Узбекистана со сборными Китая, Андорры и ЮАР свидетельствует о прочности фундамента интеллектуального поколения в стране.
А как считаете вы, какой гроссмейстер внес наибольший вклад в победу команды на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде — Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров или Мухиддин Мадаминов? Оставляйте свои искренние поздравления и мысли о том, что шахматисты нашей родины примерили мировой трон во второй раз за 4 года, в комментариях и активно делитесь этой исторической статьей, являющейся нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!
Комментарии 0
…