Узбекистан с 20 очками стал чемпионом 46-й Всемирной шахматной олимпиады!

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Узбекистан с 20 очками стал чемпионом 46-й Всемирной шахматной олимпиады!

Проходившая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада вошла в историю благодаря беспрецедентной победе мужской национальной сборной Узбекистана. В решающих матчах 11-го тура главный конкурент — сборная Индии — сыграла вничью с Венгрией со счетом 2:2, остановившись на отметке в 18 очков, что математически гарантировало чемпионство нашим представителям досрочно. Тем не менее наши парни не остановились на чемпионском победном духе, победили сильную сборную Украины со счетом 2,5 : 1,5, довели общее количество очков до 20 и отпраздновали завоевание золотых медалей в качестве абсолютного лидера.

Под руководством бывшего чемпиона мира Рустама Пономарева (прим. Рустама Касымджанова) наша главная сборная по ходу турнира сокрушила таких мировых грандов, как Индия (2,5:1,5), Китай (3:1), сборная США под первым номером посева, а также Армения (3,5:0,5), повторив успех Ченнаи 2022 года и поднявшись на высшую ступень олимпийского пьедестала во второй раз за последние 4 года.

«20 очков, капитуляция Украины и историческое второе золото»: 5 главных моментов самаркандского триумфа

Самые важные официальные показатели по итогам заключительного 11-го тура Олимпиады и результатов команд Узбекистана:

  • Абсолютное чемпионство с 20 очками: Мужская главная сборная Узбекистана обыграла Украину со счетом 2,5 : 1,5 и завершила турнир на 1-м месте с 20 очками;

  • Решающая победа Мадаминова: В то время как на трех других досках были зафиксированы ничьи, Мухиддин Мадаминов одолел Романа Дегтярева со счетом 1:0 и предрешил исход противостояния;

  • Индия остановилась на 18 очках: Ничья преследующей Индии с Венгрией со счетом 2:2 досрочно принесла вопрос чемпионства в пользу Узбекистана;

  • Яркое выступление команд Узбекистан-3: Мужская команда Узбекистан-3 крупно обыграла Андорру (2,5:1,5), а женская сборная Узбекистан-3 — ЮАР (3,5:0,5);

  • Тяжелый матч женской сборной: Женская главная сборная уступила сильной Армении со счетом 1:3.

46-я Всемирная шахматная олимпиада: результаты на всех досках 11-го тура (Полная классификация)

Таблица личных и командных противостояний, зафиксированных сборными Узбекистана в решающем заключительном туре в Самарканде:

Сборные и категории

1-я доска

2-я доска

3-я доска

4-я доска

Итоговый счет

Узбекистан — Украина (Мужчины)

Н. Абдусатторов — И. Коваленко (0,5 : 0,5)

В. Иванчук — Ж. Синдаров (0,5 : 0,5)

Н. Якуббоев — И. Самуненков (0,5 : 0,5)

Р. Дегтярев — М. Мадаминов (0 : 1)

2,5 : 1,5 (Золото!)

Китай — Узбекистан-2 (Мужчины)

Дин Лижэнь — Ж. Вахидов (0,5 : 0,5)

А. Абдисалимов — Вэй И (0 : 1)

Ю Янъи — М. Суяров (1 : 0)

Х. Бегмуратов — Сюй Сянъюй (0,5 : 0,5)

3 : 1

Андорра — Узбекистан-3 (Мужчины)

О. Агуадо — С. Сайдалиев (0,5 : 0,5)

А. Рахматуллаев — С. Веганзосес (1 : 0)

Д. Анадон — М. Абдурахмонов (0 : 1)

А. Омонов — Э. Гиу (0 : 1)

1,5 : 2,5

Армения — Узбекистан (Женщины)

Л. Мкртчян — А. Хамдамова (1 : 0)

Г. Тохирджонова — М. Мкртчян (0 : 1)

Э. Данелян — У. Омонова (0,5 : 0,5)

Г. Каримова — С. Габоян (0,5 : 0,5)

3 : 1

Узбекистан-2 — Израиль (Женщины)

Н. Якуббоева — М. Ефроимски (0 : 1)

Н. Ориан — М. Маликова (0,5 : 0,5)

М. Халилова — О. Гутмахер (матч идет)

В. Черняк — А. Салимова (0,5 : 0,5)

1 : 2 (ЛИВЭ)

Узбекистан-3 — ЮАР (Женщины)

З. Актамова — Ш. Баденхорст (0,5 : 0,5)

А. Соломонс — М. Бобомуродова (0 : 1)

Б. Шокиржонова — Х. Нел (1 : 0)

С. Масанго — О. Шахзодова (0 : 1)

3,5 : 0,5

Шахматная экспертиза: Почему победа Узбекистана с 20 очками — уникальное явление?

Выводы международных гроссмейстеров, шахматных теоретиков и ведущих обозревателей:

  • «Чемпионская партия Мадаминова»: Победа Мухиддина Мадаминова черными фигурами над Романом Дегтяревым на 4-й доске в то время, когда на первых трех досках в матче против Украины фиксировались бескомпромиссные ничьи, в очередной раз доказала глубокий резерв команды и равную силу всех досок;

  • Трилогия Ченнаи, Будапешта и Самарканда: Завоевание двух золотых (2022, 2026) и одной бронзовой (2024) медалей на трех последних Олимпиадах официально подтверждает наступление эпохи Узбекистана в мировых шахматах; такую высокую стабильность не демонстрировала ни одна сборная в современных шахматах;

  • Беспрецедентный резерв молодежной школы: Мужественная борьба 2-го и 3-го составов Узбекистана со сборными Китая, Андорры и ЮАР свидетельствует о прочности фундамента интеллектуального поколения в стране.

А как считаете вы, какой гроссмейстер внес наибольший вклад в победу команды на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде — Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров или Мухиддин Мадаминов? Оставляйте свои искренние поздравления и мысли о том, что шахматисты нашей родины примерили мировой трон во второй раз за 4 года, в комментариях и активно делитесь этой исторической статьей, являющейся нашей национальной гордостью, со всеми любителями шахмат!

46-я Всемирная шахматная олимпиадаСамаркандМужская национальная сборная УзбекистанаМадаминов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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