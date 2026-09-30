В Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал поле

·10·Спорт
В Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прибыл с официальным визитом в Узбекистан и лично принял участие в торжественной церемонии открытия нового современного футбольного поля, возведенного на территории общеобразовательной школы №90 города Ташкента. Данный проект был реализован в рамках глобальной программы «ФИФА Арена», направленной на развитие массового спорта среди молодежи в мировом масштабе. В торжественном мероприятии приняли участие министр спорта Республики Узбекистан, руководство Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), ответственные лица сферы и известные ветераны узбекского футбола.

В ходе церемонии глава ФИФА выразил свои искренние пожелания юным футболистам, вручил им памятные подарки и сфотографировался на память с учащимися школы. Данная современная инфраструктура послужит регулярным занятиям спортом столичной молодежи и воспитанию нового поколения талантов для национальных сборных в будущем.

«Глава мирового футбола, школа №90 и программа “ФИФА Арена”»: 5 основных пунктов

Историческая церемония открытия в Ташкенте и самые важные факты об инициативе ФИФА:

  • Личное участие Джанни Инфантино: Глава ФИФА лично принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию нового поля в общеобразовательной школе Ташкента;

  • Глобальная инициатива «ФИФА Арена»: Современная спортивная площадка была построена на основе международной программы, направленной на поддержку детского и молодежного футбола;

  • Руководство местного министерства и АФУ: На открытии собрались министр спорта, руководители Ассоциации футбола Узбекистана и ветераны спорта;

  • Личные подарки и фотографии ученикам: Джанни Инфантино вручил памятные подарки юным футболистам школы №90 и пообщался с ними;

  • Программа расширения инфраструктуры: В рамках «ФИФА Арена» подобные современные поля возводятся не только в столице, но и в различных других регионах республики.

В Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал поле

Классификация проекта «ФИФА Арена» в Ташкенте и инфраструктуры детского футбола

Аналитическая таблица по параметрам проекта, уровню мероприятия и стратегическим задачам:

Показатели и критерии анализа

Установленные параметры и детали мероприятия

Название международного проекта

«ФИФА Арена» (программа ФИФА по поддержке молодежного футбола)

Место возведения поля

Город Ташкент, территория общеобразовательной школы №90

Высокопоставленный гость

Джанни Инфантино (президент ФИФА)

Участвовавшие организации

Министерство спорта, Ассоциация футбола Узбекистана, ветераны футбола

Главная цель и задача

Привлечение учащихся к массовому спорту, создание качественных условий для тренировок

Достигаемый результат

Развитие школьного спорта и укрепление местной селекционной базы

В Ташкенте открылась «ФИФА Арена»: Инфантино посетил школу №90 и передал поле

Экспертиза футбола и стратегического развития: Почему приход ФИФА в школы важен?

Выводы международных спортивных экспертов, футбольных функционеров и детских тренеров:

  • «Фундамент начинается со школы и махалли»: Главный фактор успеха грандов мирового футбола (Бразилия, Испания, Франция) — наличие качественных полей в шаговой доступности для детей; проект «ФИФА Арена» превращает пыльные или асфальтированные площадки во дворах школ в современные безопасные футбольные арены с качественным покрытием, обеспечивая раннее обнаружение талантов;

  • Стратегическое партнерство Узбекистана с ФИФА: Частые визиты Джанни Инфантино в нашу страну и его личное участие в массовых школьных проектах — это знак высокого доверия со стороны мировой организации к спортивным реформам в Узбекистане и достижениям молодежных сборных на международной арене;

  • Духовные крылья для будущих чемпионов: То, что школьник видит руководителя мирового футбола №1 на открытии собственного поля и получает от него подарок, пробуждает в сознании ребенка грандиозные мечты и цели; нет сомнений, что с этих полей завтра выйдут звезды, которые будут блистать на континентальных и мировых первенствах.

Как вы думаете, насколько быстро увеличение количества полей международного стандарта, таких как «ФИФА Арена», на территории школ поднимет уровень нашего национального футбола? Хотели бы вы, чтобы подобное поле было построено и в школе вашего ребенка или в вашей махалле? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события в узбекском молодежном футболе со всеми болельщиками!

Джанни ИнфантиноFIFA ArenaТашкентАссоциация футбола Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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