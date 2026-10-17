«Реал» потребовал от главы Ла Лиги Хавьера Тебаса немедленной отставки

В испанском футболе началось открытое противостояние беспрецедентного уровня. Мадридский «Реал» опубликовал на своем официальном веб-сайте экстренное заявление, в котором официально потребовал от президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации Хавьера Тебаса немедленной отставки с обеих должностей.

Столь резкое решение мадридского гранда было вызвано тем, что Тебас сравнил стиль работы клуба и деятельность его официального телеканала (Реал Мадрид Телевисион) с методами министра пропаганды нацистского режима Йозефа Геббельса.

«Сравнение с Геббельсом — морально отвратительно»: Резкий ответ клуба

Руководство «Реала» резко осудило мысли, высказанные высокопоставленным чиновником испанского футбола:

Недопустимое и оскорбительное действие: Было признано абсолютно недопустимым и крайне тяжелым проступком то, что лицо, занимающее два ответственных поста в испанском футболе, приравняло руководство клуба и его телеканал к методам фашистской пропаганды с целью их дискредитации;

Безответственные обвинения: Было особо подчеркнуто, что пояснение Тебаса о том, что «это сравнение не связано с нацистской идеологией», не меняет его оскорбительного, морально отвратительного характера и того, что он не достоин занимаемого им поста;

Систематические атаки: Клуб оценил данную ситуацию как очередное проявление систематических информационных атак, которые Тебас уже долгое время ведет против Флорентино Переса, «Реала» и клубных медиа.

«Дело Негрейры» и прямая жалоба в УЕФА

По мнению мадридцев, за столь агрессивными выпадами Тебаса скрывается цель замять «дело Негрейры» и перевести внимание в другую сторону:

Бездействие местных организаций: Организации во главе с Тебасом не приняли достаточно жестких мер по сомнительным миллионам, которые «Барселона» годами выплачивала бывшему вице-президенту технического комитета судей;

Потребовалось вмешательство УЕФА: По этой причине «Реал» был вынужден напрямую обратиться в УЕФА и требует всесторонней независимой проверки всех выплат для восстановления честности и справедливости в испанских турнирах;

Реформы и кадровые перестановки: Клуб заявил о необходимости полной перестройки испанской судейской системы, а также контрольных и дисциплинарных органов федерации и полной смены руководителей, находившихся у управления в тот период.

Итоговое требование: Немедленная отставка

«Реал» в своем обращении показал, что Хавьер Тебас полностью утратил принципы нейтралитета, уважения и беспристрастности:

«Действия Тебаса доказывают его абсолютную профессиональную непригодность для пребывания на занимаемых должностях. Мадридский “Реал” требует от Хавьера Тебаса немедленной отставки с постов президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации», — говорится в официальном документе.

Мадридский клуб заявил, что продолжит борьбу за защиту своей чести и до тех пор, пока в испанском футболе не воцарится честность.