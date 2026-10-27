«Искренне сожалею»: Мбаппе и глава Ла Лиги официально извинились перед китайским народом

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступил с официальным заявлением по поводу крупного международного скандала, возникшего в Китае после его неосторожных высказываний об интернет-мемах, и принес извинения всему китайскому народу.

После выступления футбольной звезды были расторгнуты многомиллионные рекламные контракты на китайском рынке, государственное телевидение (ККТВ) полностью удалило его из медиапространства, а в ситуацию пришлось вмешаться даже руководству испанской Ла Лиги.

«У меня не было такого намерения»: официальные извинения Мбаппе

На своей странице в социальной сети футболист выразил уважение к китайскому народу и национальным ценностям, а также искреннее раскаяние:

Критика необдуманных слов: «В недавнем интервью я высказался по поводу мемов обо мне. Мой комментарий был необдуманным, и сейчас я понимаю, что он задел многих китайцев, живущих в Китае и по всему миру»;

Искреннее сожаление: «Я прошу прощения у всех, кого задели мои слова. У меня не было абсолютно никакого злого умысла. Я глубоко уважаю китайский народ и его богатую историю и искренне сожалею о случившемся», — подчеркнул футболист;

Вмешательство президента Ла Лиги: Когда конфликт вышел за рамки одного футболиста и начал угрожать стратегическим интересам чемпионата Испании в Азии, президент Ла Лиги Хавьер Тебас также лично принес официальные извинения китайской общественности за обиду, вызванную словами Мбаппе.

Бойкот, начавшийся с шутки: насколько серьезными стали последствия конфликта?

Легкомысленная ирония Мбаппе по поводу мемов за несколько дней превратилась в огромную коммерческую и политическую проблему:

Компании разорвали контракты: Гигант по производству напитков Эастрок Бевераге и продовольственный магнат Менгниу Даирй за один день расторгли многомиллионное сотрудничество с футболистом под лозунгом «нулевой терпимости»;

Данные удалены с ККТВ: Все официальные новостные и медиа-приложения Центрального телевидения Китая удалили со своих платформ все фото-, видео- и текстовые материалы, связанные с Мбаппе;

Национальная чувствительность: По западным источникам, мем, который футболист назвал смешным, был связан с образом одного из важных политических деятелей в истории Китая, что было расценено местным населением как оскорбление истории и достоинства государственности.

Конфликт Килиана Мбаппе: хронология и принятые меры