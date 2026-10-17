Хавьер Тебас обвинил «Реал» в нацистской пропаганде — Мадрид требует отставки

·13·Спорт
Хавьер Тебас обвинил «Реал» в нацистской пропаганде — Мадрид требует отставки

В испанском футболе скандалы перешли новые, беспрецедентные политические и моральные границы. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выдвинул тяжелые и громкие обвинения в адрес руководства мадридского клуба «Реал» и его официальных медиаресурсов.

Тебас сравнил информационную политику и методы управления общественным мнением, проводимые «королевским клубом», с методами, которые использовал знаменитый министр пропаганды нацистской Германии Йозеф Геббельс.

Резкие обвинения Тебаса: «Реал» всегда выставляет себя жертвой»

Глава Ла Лиги открыто подверг критике информационную тактику мадридского клуба:

  • Избирательная подача информации: Тебас заявил, что руководство клуба и его телеканал (Реал Мадрид ТВ) выбирают только выгодные им ситуации и преподносят их общественности в одностороннем ключе;

  • «Образ врага» и мнимая несправедливость: Было отмечено, что вокруг клуба ведется политика искусственного создания внешнего «образа врага» путем постоянных разговоров о несправедливости;

  • Приравнивание к пропаганде Геббельса: Президент Ла Лиги уподобил этот метод мадридцев основным правилам пропагандистской машины нацистского режима;

  • Маска жертвы: По мнению Тебаса, «Реал» привык в любой спорной ситуации неизменно выставлять себя потерпевшим и жертвой.

Ответ «Реала» Мадрид: Требование немедленной отставки

Столь тяжелое сравнение и оскорбительные обвинения не остались без ответа со стороны мадридского гранда:

  • Экстренное официальное заявление: «Реал» незамедлительно опубликовал на своем официальном сайте резкое ответное письмо, назвав сравнение клуба лицом, находящимся в руководстве европейского футбола, с методами нацистского режима морально отвратительным и недопустимым;

  • Требование об уходе с поста: Клуб потребовал от Хавьера Тебаса немедленно уйти в отставку с постов президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации.

Эта открытая вражда между главой испанского футбола и крупнейшим клубом страны ведет систему к глубокому управленческому кризису.

Хавьер ТебасРеал МадридЛа ЛигаГеббельс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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