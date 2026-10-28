Драма на 90+3-й минуте: «Боруссия» обыграла «Вердер» в Дортмунде и вышла в 1/8 финала

·82·Спорт
Драма на 90+3-й минуте: «Боруссия» обыграла «Вердер» в Дортмунде и вышла в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала Кубка Германии на легендарной дортмундской арене «Сигнал Идуна Парк» состоялся настоящий футбольный триллер. Встреча, в которой местная «Боруссия Дортмунд» принимала бременский «Вердер», завершилась драматичной победой хозяев со счетом 3:2.

Несмотря на то, что дортмундцы поначалу вели с разницей в два мяча, дубль Никласа Фюллькруга, оформленный за три минуты, довел интригу до предела. Судьбу же матча решил гол, забитый в компенсированное арбитром время.

Быстрый старт и неожиданный камбэк Фюллькруга

На протяжении всего матча обе команды демонстрировали болельщикам остроатакующий футбол:

  • Мощное давление «шмелей» на старте: Уже на 6-й минуте матча Серу Гирасси замкнул точную передачу Юлиана Рюэрсона, открыв счет. Вскоре, на 17-й минуте, Карни Чуквуэмека воспользовался пасом Джуда Беллингема и довел счет до 2:0;

  • 3-минутный шок для бременцев: Во втором тайме «Вердер» продемонстрировал резкое пробуждение — Никлас Фюллькруг, игравший против своей бывшей команды, на 65-й минуте сократил отставание, а на 68-й минуте после передачи Юри Регера оформил дубль, восстановив равновесие на табло (2:2);

  • Решающий удар на 90+3-й минуте: В тот момент, когда игра уже близилась к дополнительному времени, австрийский полузащитник Марсель Забитцер проявил расторопность в штрафной площади соперника и принес «Боруссии» драматичную победу со счетом 3:2.

Отчет о матче и дальнейшая судьба в турнире

  • Турнир и стадия: Кубок Германии (ДФБ-Покал), 1/16 финала;

  • Место проведения: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд);

  • Итоговый счет: «Боруссия Дортмунд» — «Вердер» 3:2;

  • Голы: Серу Гирасси (6), Карни Чуквуэмека (17), Марсель Забитцер (90+3) — Никлас Фюллькруг (65, 68);

  • Результат в турнире: Благодаря этой волевой победе «Боруссия» завоевала путевку в 1/8 финала Кубка Германии, а бременский «Вердер» был вынужден завершить свое выступление в турнире.

Победный гол Марселя Забитцера в компенсированное время спас дортмундский клуб от угрозы овертайма и серии пенальти, обеспечив им заслуженный выход в следующий раунд.

Боруссия ДортмундВердерКубок ГерманииМарсель Забитцер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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