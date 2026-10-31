«Я буду на 100 процентов лучшей свекровью»: мама Бибисары ответила на слухи о свадьбе (видео)

·3·Культура
«Я буду на 100 процентов лучшей свекровью»: мама Бибисары ответила на слухи о свадьбе (видео)

Казахстанская известная шахматистка Бибисара Асаубаева и узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров обсуждаются в контексте возможных слухов о бракосочетании. Мама Бибисары, Лиана Хаким, также выразила свое отношение к этой теме.

Она в шутливой форме отметила, что в социальных сетях высказывается много мнений о будущих женихе и невесте, а также о дедушке Синдарова, но никто не спрашивает о будущей свекрови.

«Все зависит от того, кто будет моим зятем. Я, вероятно, буду самой лучшей свекровью — я уверена в этом на сто процентов», — сказала Лиана Хаким.

Таким образом, она с юмором ответила на обсуждения вокруг личной жизни своей дочери.

На данный момент официальной информации о свадьбе Бибисары Асаубаевой и Жавохира Синдарова не поступало. Возможная дата свадьбы или другие организационные детали также не разглашаются.

Бибисара АсаубаеваЖавохир СиндаровЛиана ХакимШахматы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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