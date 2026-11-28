Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева отказалась от участия в престижном турнире в Германии, чтобы поддержать узбекского гроссмейстера Жавохира Синдорова. Мать шахматистки рассказала об этих переменах в жизни дочери, намекнув на её чувства к Жавохиру.

Лиана Танжарикова, мать лидера женской сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой, прокомментировала недавние изменения в жизни своей дочери. Она отметила, что эти перемены стали особенно заметны после того, как у Бибисары начались отношения с узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым.

Танжарикова опубликовала на своей странице в Instagram видео с участием Бибисары и Жавохира, оставив к нему своеобразный комментарий.

«Она бросила всё и улетела в Женеву, чтобы быть рядом с ним», — написала мать шахматистки.

Она также описала перемены в жизни дочери, сравнив её прошлое и настоящее, и отнеслась к этому процессу с юмором.