Мать Бибисары рассказала об отношении дочери к Жавохиру
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- Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева отказалась от участия в престижном турнире в Германии, чтобы поддержать узбекского гроссмейстера Жавохира Синдорова.
- Мать шахматистки Лиана Танжарикова сообщила, что после начала отношений с Жавохиром Синдоровым дочь оставила все дела и улетела в Женеву.
- В настоящее время Жавохир Синдоров в Женеве сражается за шахматную корону против чемпиона мира Гукеша Доммараджу.
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева отказалась от участия в престижном турнире в Германии, чтобы поддержать узбекского гроссмейстера Жавохира Синдорова. Мать шахматистки рассказала об этих переменах в жизни дочери, намекнув на её чувства к Жавохиру.
Лиана Танжарикова, мать лидера женской сборной Казахстана по шахматам Бибисары Асаубаевой, прокомментировала недавние изменения в жизни своей дочери. Она отметила, что эти перемены стали особенно заметны после того, как у Бибисары начались отношения с узбекским гроссмейстером Жавохиром Синдоровым.
Танжарикова опубликовала на своей странице в Instagram видео с участием Бибисары и Жавохира, оставив к нему своеобразный комментарий.
«Она бросила всё и улетела в Женеву, чтобы быть рядом с ним», — написала мать шахматистки.
Она также описала перемены в жизни дочери, сравнив её прошлое и настоящее, и отнеслась к этому процессу с юмором.
«Раньше я переживала за её победы. А теперь она в Женеве переживает за победу Жавохира», — отметила Лиана Танжарикова.
В настоящее время 20-летний узбекский гроссмейстер Жавохир Синдоров в швейцарской Женеве борется за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира, индийца Гукеша Доммараджу. Это важное противостояние находится в центре внимания шахматных болельщиков.
Бибисара Асаубаева же отказалась от участия в гранд-финале престижной серии ВР Вомен'с Чесс Тур 2026, проходящем в Германии, чтобы лично поддержать Жавохира. Таким образом, казахстанская шахматистка предпочла поехать в Женеву и быть рядом с узбекским гроссмейстером, вместо участия в одном из своих важных соревнований.
Для справки, ВР Вомен'с Чесс Тур — это новый проект, направленный на развитие женских шахмат и их популяризацию на международном уровне. Общий призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов США.
В течение года отдельные этапы турнира прошли в Токио, Пунта-Кане, Мапуту и Сен-Тропе. На каждый этап приглашались 8 ведущих шахматисток мира. По итогам соревнований по две спортсменки, показавшие наилучшие результаты, получили путевки в решающий финальный этап, который проходит в немецком Штутгарте.
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