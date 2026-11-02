В баскском дерби «Атлетик» проявил характер, а «Валенсия» сотворила «сенсацию»

Очередные матчи 11-го тура испанской Ла Лиги запомнились неожиданными результатами и напряженным противостоянием в принципиальном дерби.

В знаменитом баскском дерби, прошедшем в Бильбао, клуб «Атлетик» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. В другом матче тура «Валенсия», находящаяся в опасной зоне, одержала сенсационную и «золотую» победу на выезде над входящим в пятерку сильнейших «Эльче».

Битва басков на «Сан-Мамес»: решающий пенальти и мастерство Иньяки

Судьба встречи в Бильбао была решена еще в первом тайме:

Быстрый гол Уильямса (14-я минута): лидер «Атлетика» Иньяки Уильямс открыл счет уже на 14-й минуте, приведя стадион «Сан-Мамес» в восторг — 1:0;

Ответ Сучича (30-я минута): гости из Сан-Себастьяна не желали сдаваться, и спустя полчаса Лука Сучич точным ударом восстановил равновесие на табло — 1:1;

Точка в конце первого тайма (45+2-я минута): перед самым перерывом судья назначил пенальти в ворота гостей. Алекс Беренгер, подошедший к 11-метровой отметке, хладнокровно реализовал удар, обеспечив хозяевам важную победу со счетом 2:1.

Выездная отвага «Валенсии»: единственный гол Садика

«Валенсия», находящаяся в опасном положении на 19-й строчке турнирной таблицы, прошла через тяжелое испытание на выезде против претендента на топ-5 — «Эльче»:

Хотя до 69-й минуты обе команды вели равную борьбу, нигерийский нападающий Умар Садик реализовал представившуюся возможность и вывел гостей вперед;

Этот единственный мяч принес «летучим мышам» ценную выездную победу со счетом 1:0 и довел количество их очков до 9.

Официальные протоколы матчей: