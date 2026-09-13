Сразу две отставки!: «Валенсия» уволила главного тренера и генерального директора

·37·Спорт
Сразу две отставки!: «Валенсия» уволила главного тренера и генерального директора

В испанской Ла Лиге уже на старте сезона разразился серьезный управленческий кризис, и в «Валенсии», одном из грандов испанского футбола, началась большая чистка. Согласно экстренному заявлению, опубликованному на официальном сайте клуба, руководство команды одновременно расторгло контракты с главным тренером Карлосом Корбераном и генеральным директором Роном Гурле. Это жесткое решение было принято на фоне катастрофического и позорного старта команды в новом сезоне.

Набрав всего одно очко по итогам пяти туров и скатившись на самое дно турнирной таблицы — на 20-е место, «летучие мыши» вызвали этим падением колоссальное недовольство болельщиков. Чтобы вытащить команду из этой глубокой ямы, временным исполняющим обязанности главного тренера был назначен Оскар Санчес.

И всё же, почему 43-летний Корберан, начавший работу в конце 2024 года, не смог удержать команду, какие изъяны кроются за тем, что «Валенсия» за 5 матчей забила всего один гол и пропустила в свои ворота 10 мячей, и кто сможет спасти клуб от угрозы вылета в Сегунду?

Сразу две отставки: тренер и генеральный директор ушли одновременно

Масштаб жестких кадровых изменений на уровне руководства на «Месталье»:

  • Увольнение двух руководителей: Клуб счел ответственными за неудачи не только главного тренера Карлоса Корберана, но и генерального директора Рона Гурле, одновременно расторгнув с ними контракты;

  • Конец эпохи Корберана: 43-летний испанский специалист возглавлял «Валенсию» с декабря 2024 года, однако из-за отсутствия улучшения результатов сотрудничество с ним было прекращено;

  • Временное руководство: До тех пор пока клуб не найдет нового постоянного специалиста, управление командой официально доверено Оскару Санчесу.

Катастрофический старт: 5 матчей, 1 очко и последнее 20-е место

Статистика «Валенсии» в сезоне Ла Лиги 2026/2027 приняла поистине жуткий вид:

  • На самом дне таблицы: «Летучие мыши» сумели набрать лишь 1 очко в первых 5 турах и прочно застряли на 20-й строчке Ла Лиги;

  • Атакующая засуха: За прошедшие пять поединков нападающие команды смогли забить в ворота соперников всего 1-й гол;

  • Хаос в обороне: Не сумев найти путь к воротам соперников, защита «Валенсии» пропустила в свои 10 мячей, став одной из самых слабых линий обороны в лиге.

Тяжелая задача для Оскара Санчеса: сможет ли «Валенсия» выйти из кризиса?

Легендарный клуб переживает один из самых тяжелых периодов испытаний за последние годы:

  • Испытание на преодоление кризиса: На плечи временного наставника Оскара Санчеса ложится задача незамедлительно рассеять уныние в раздевалке и навести порядок в линии обороны;

  • Гнев болельщиков и давление на руководство: На фоне растущего недовольства правлением Питера Лима найти нового генерального директора и кандидатуру звездного главного тренера будет непросто;

  • Угроза Сегунды: Если в ближайшее время команда не начнет набирать очки, одна из самых титулованных команд в истории испанского футбола столкнется с реальной угрозой вылета в низший дивизион.

Эти чередующиеся отставки в «Валенсии» в очередной раз показали, что в современной Ла Лиге судьбу тренеров решают не имена или история, а исключительно практические результаты.

А как считаете вы, поможет ли одновременная отставка Карлоса Корберана и генерального директора спасти «Валенсию» от кризиса или проблема кроется в политике владельцев клуба? Какой опытный тренер должен прийти, чтобы вывести «летучих мышей» из этой сложной ситуации? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этих громких перемен в испанском футболе со всеми футбольными фанатами и близкими!

ВаленсияКарлос КорберанОскар СанчесЛа Лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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