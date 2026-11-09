Важная победа в Милане: «Интер» прервал 6-матчевую серию команды Фабрегаса

·42·Спорт
Важная победа в Милане: «Интер» прервал 6-матчевую серию команды Фабрегаса
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  • В 11-м туре итальянской Серии А клуб «Интер» одержал победу над «Комо» на своем поле со счетом 2:0.
  • Голы Франческо Пио Эспозито и Маркуса Тюрам в первые 20 минут встречи принесли победу хозяевам.
  • Этот результат поставил точку в 6-матчевой победной серии команды Сеска Фабрегаса во всех турнирах.

В одном из центральных матчей 11-го тура итальянской Серии А миланский «Интер», идущий в числе лидеров турнирной таблицы, принял на стадионе «Джузеппе Меацца» открытие сезона — «Комо».

В бескомпромиссном и высокоскоростном поединке подопечные Кристиана Киву дважды поразили ворота соперника уже в первые двадцать минут, добившись уверенной победы со счетом 2:0. Этот результат официально положил конец 6-матчевой победной серии команды Сеска Фабрегаса во всех турнирах.

7-минутный прессинг и быстрые голы на «Джузеппе Меацца»

«Интер» с самого начала встречи полностью взял инициативу в свои руки и эффективно воспользовался ошибками в обороне:

  • Открытие счета Эспозито на 12-й минуте: В результате непрерывного давления хозяев Франческо Пио Эспозито обыграл защитников и отправил мяч в сетку ворот — 1:0;

  • Точный удар Тюрама на 19-й минуте: Спустя всего 7 минут французский нападающий Маркус Тюрам реализовал момент внутри штрафной площади, удвоив преимущество миланцев — 2:0;

  • Замены Фабрегаса не помогли: Во втором тайме Сеск Фабрегас попытался усилить атаку, проведя ряд замен (вышли Риччи, Какре, Либерали и Кайки), однако организованная линия обороны «Интера» выстояла.

Протокол матча и составы

  • Серия А. 11-й тур

    «Интер» — «Комо» 2:0

    8 ноября, стадион «Джузеппе Меацца»

    Голы: Эспозито (12), Тюрам (19).

    Предупреждение: Эспозито (72, «Интер»).

  • «Интер»: Мартинес, Аканджи, Бастони, Аугусто, Спенс, Барелла, Чалханоглу (Сучич, 81), Зелиньски (Мхитарян, 73), Димарко (Диуф, 88), Эспозито (Бонни, 73), Тюрам (Павар, 88).

  • «Комо»: Санчес, Коуту (Либерали, 74), Рамон, Кемпф, Валле (Кайки, 74), Перроне (Риччи, 46), Милья, Да Кунья (Какре, 74), Пас, Батурина (Смолчич, 46), Дувикас.

Положение в турнирной таблице: давление в чемпионской гонке усилилось

Одержанная победа вывела «Интер» на очень выгодную позицию в борьбе за чемпионство:

Место

Команда

Игры

Очки

Статус / Динамика

1

«Лацио»

11

29

Лидер, но преследователь очень близко

2

«Интер»

11

28

Сократил разрыв до 1 очка

3

«Наполи»

11

25

Идет в тройке лидеров

4

«Милан»

11

24

В четверке лучших после победы в Генуе

5

«Комо»

11

23

Серия из 6 побед прервалась, опустились на 5-е место

ИнтерКомоИтальянская Серия АСеск Фабрегас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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