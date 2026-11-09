Важная победа в Милане: «Интер» прервал 6-матчевую серию команды Фабрегаса

В одном из центральных матчей 11-го тура итальянской Серии А миланский «Интер», идущий в числе лидеров турнирной таблицы, принял на стадионе «Джузеппе Меацца» открытие сезона — «Комо».

В бескомпромиссном и высокоскоростном поединке подопечные Кристиана Киву дважды поразили ворота соперника уже в первые двадцать минут, добившись уверенной победы со счетом 2:0. Этот результат официально положил конец 6-матчевой победной серии команды Сеска Фабрегаса во всех турнирах.

7-минутный прессинг и быстрые голы на «Джузеппе Меацца»

«Интер» с самого начала встречи полностью взял инициативу в свои руки и эффективно воспользовался ошибками в обороне:

Открытие счета Эспозито на 12-й минуте: В результате непрерывного давления хозяев Франческо Пио Эспозито обыграл защитников и отправил мяч в сетку ворот — 1:0;

Точный удар Тюрама на 19-й минуте: Спустя всего 7 минут французский нападающий Маркус Тюрам реализовал момент внутри штрафной площади, удвоив преимущество миланцев — 2:0;

Замены Фабрегаса не помогли: Во втором тайме Сеск Фабрегас попытался усилить атаку, проведя ряд замен (вышли Риччи, Какре, Либерали и Кайки), однако организованная линия обороны «Интера» выстояла.

Протокол матча и составы

Серия А. 11-й тур «Интер» — «Комо» 2:0 8 ноября, стадион «Джузеппе Меацца» Голы: Эспозито (12), Тюрам (19). Предупреждение: Эспозито (72, «Интер»).

«Интер»: Мартинес, Аканджи, Бастони, Аугусто, Спенс, Барелла, Чалханоглу (Сучич, 81), Зелиньски (Мхитарян, 73), Димарко (Диуф, 88), Эспозито (Бонни, 73), Тюрам (Павар, 88).

«Комо»: Санчес, Коуту (Либерали, 74), Рамон, Кемпф, Валле (Кайки, 74), Перроне (Риччи, 46), Милья, Да Кунья (Какре, 74), Пас, Батурина (Смолчич, 46), Дувикас.

Положение в турнирной таблице: давление в чемпионской гонке усилилось

Одержанная победа вывела «Интер» на очень выгодную позицию в борьбе за чемпионство: