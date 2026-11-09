На татами чемпионы: Давлат Бобонов и Диёра Келдиёрова примут участие в Гран-при Загреба

Один из престижных турниров в календаре Международной федерации дзюдо (ИДжФ) — очередной этап серии Гран-при — пройдет 13–15 ноября в столице Хорватии, городе Загреб.

На данный момент свое участие в соревнованиях официально подтвердили 507 мастеров татами из 70 стран мира. В их числе 5 ведущих представителей национальной сборной Узбекистана, которые будут бороться за медали и ценные рейтинговые очки.

Долгожданное возвращение Давлата Бобонова

Главная интрига турнира в Загребе для узбекских болельщиков связана с возвращением в большой спорт призера Олимпийских игр в Токио-2020, чемпиона мира Давлата Бобонова:

Конец долгому перерыву: Наш мастер татами в последний раз выходил на ковер 26–28 июня текущего года на турнире «Кингдао Гранд Прикс 2026» в Китае;

Борьба за рейтинговые очки: После почти пятимесячного перерыва Бобонов, выступающий в весовой категории до 90 кг, намерен в Загребе не только подняться на пьедестал, но и заработать важные очки для восстановления своих позиций в мировом рейтинге.

Вместе с тем, участие в составе сборной чемпионки летних Олимпийских игр в Париже-2024 Диёры Келдиёровой еще больше подогревает интерес к турниру.

Загреб Гранд Прикс 2026: Состав сборной Узбекистана

Знакомьтесь с пятеркой спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на хорватских коврах:

Весовая категория Спортсмен Достижения / Статус -52 кг Диёра Келдиёрова Чемпионка Олимпиады в Париже-2024 -66 кг Азизбек Ортиков Молодой и перспективный дзюдоист -81 кг Арслонбек Тожиев Участник международных турниров -81 кг Муроджон Юлдошев Опытный дзюдоист с большим стажем на мировых татами -90 кг Давлат Бобонов Призер Токио-2020, чемпион мира

Значимость Гран-при Загреба

В весовой категории до 81 кг наша сборная выставит сразу двух представителей — Арслонбека Тожиева и Муроджона Юлдошева. Это свидетельствует о высокой внутренней конкуренции в данном весе и стремлении достичь максимального результата на важном этапе.

Напряженные поединки, которые продлятся 3 дня, соберут в столице Хорватии сильнейших звезд мирового дзюдо и послужат решающим этапом для спортсменов в укреплении своих позиций в международном рейтинге в преддверии завершения года.