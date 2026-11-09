На татами чемпионы: Давлат Бобонов и Диёра Келдиёрова примут участие в Гран-при Загреба
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- В турнире Гран-при, который пройдет в городе Загреб в Хорватии 13–15 ноября, примут участие 5 дзюдоистов национальной сборной Узбекистана.
- В соревнованиях примет участие чемпионка Олимпиады в Париже-2024 Диёра Келдиёрова, а также чемпион мира Давлат Бобонов, возвращающийся в большой спорт после долгого перерыва.
- В состав сборной также войдут Азизбек Ортиков, Арслонбек Тожиев и Муроджон Юлдошев.
Один из престижных турниров в календаре Международной федерации дзюдо (ИДжФ) — очередной этап серии Гран-при — пройдет 13–15 ноября в столице Хорватии, городе Загреб.
На данный момент свое участие в соревнованиях официально подтвердили 507 мастеров татами из 70 стран мира. В их числе 5 ведущих представителей национальной сборной Узбекистана, которые будут бороться за медали и ценные рейтинговые очки.
Долгожданное возвращение Давлата Бобонова
Главная интрига турнира в Загребе для узбекских болельщиков связана с возвращением в большой спорт призера Олимпийских игр в Токио-2020, чемпиона мира Давлата Бобонова:
Конец долгому перерыву: Наш мастер татами в последний раз выходил на ковер 26–28 июня текущего года на турнире «Кингдао Гранд Прикс 2026» в Китае;
Борьба за рейтинговые очки: После почти пятимесячного перерыва Бобонов, выступающий в весовой категории до 90 кг, намерен в Загребе не только подняться на пьедестал, но и заработать важные очки для восстановления своих позиций в мировом рейтинге.
Вместе с тем, участие в составе сборной чемпионки летних Олимпийских игр в Париже-2024 Диёры Келдиёровой еще больше подогревает интерес к турниру.
Загреб Гранд Прикс 2026: Состав сборной Узбекистана
Знакомьтесь с пятеркой спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на хорватских коврах:
Весовая категория
Спортсмен
Достижения / Статус
-52 кг
Диёра Келдиёрова
Чемпионка Олимпиады в Париже-2024
-66 кг
Азизбек Ортиков
Молодой и перспективный дзюдоист
-81 кг
Арслонбек Тожиев
Участник международных турниров
-81 кг
Муроджон Юлдошев
Опытный дзюдоист с большим стажем на мировых татами
-90 кг
Давлат Бобонов
Призер Токио-2020, чемпион мира
Значимость Гран-при Загреба
В весовой категории до 81 кг наша сборная выставит сразу двух представителей — Арслонбека Тожиева и Муроджона Юлдошева. Это свидетельствует о высокой внутренней конкуренции в данном весе и стремлении достичь максимального результата на важном этапе.
Напряженные поединки, которые продлятся 3 дня, соберут в столице Хорватии сильнейших звезд мирового дзюдо и послужат решающим этапом для спортсменов в укреплении своих позиций в международном рейтинге в преддверии завершения года.
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