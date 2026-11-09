На татами чемпионы: Давлат Бобонов и Диёра Келдиёрова примут участие в Гран-при Загреба

·64·Спорт
На татами чемпионы: Давлат Бобонов и Диёра Келдиёрова примут участие в Гран-при Загреба
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В турнире Гран-при, который пройдет в городе Загреб в Хорватии 13–15 ноября, примут участие 5 дзюдоистов национальной сборной Узбекистана.
  • В соревнованиях примет участие чемпионка Олимпиады в Париже-2024 Диёра Келдиёрова, а также чемпион мира Давлат Бобонов, возвращающийся в большой спорт после долгого перерыва.
  • В состав сборной также войдут Азизбек Ортиков, Арслонбек Тожиев и Муроджон Юлдошев.

Один из престижных турниров в календаре Международной федерации дзюдо (ИДжФ) — очередной этап серии Гран-при — пройдет 13–15 ноября в столице Хорватии, городе Загреб.

На данный момент свое участие в соревнованиях официально подтвердили 507 мастеров татами из 70 стран мира. В их числе 5 ведущих представителей национальной сборной Узбекистана, которые будут бороться за медали и ценные рейтинговые очки.

Долгожданное возвращение Давлата Бобонова

Главная интрига турнира в Загребе для узбекских болельщиков связана с возвращением в большой спорт призера Олимпийских игр в Токио-2020, чемпиона мира Давлата Бобонова:

  • Конец долгому перерыву: Наш мастер татами в последний раз выходил на ковер 26–28 июня текущего года на турнире «Кингдао Гранд Прикс 2026» в Китае;

  • Борьба за рейтинговые очки: После почти пятимесячного перерыва Бобонов, выступающий в весовой категории до 90 кг, намерен в Загребе не только подняться на пьедестал, но и заработать важные очки для восстановления своих позиций в мировом рейтинге.

Вместе с тем, участие в составе сборной чемпионки летних Олимпийских игр в Париже-2024 Диёры Келдиёровой еще больше подогревает интерес к турниру.

Загреб Гранд Прикс 2026: Состав сборной Узбекистана

Знакомьтесь с пятеркой спортсменов, которые будут защищать честь нашей страны на хорватских коврах:

Весовая категория

Спортсмен

Достижения / Статус

-52 кг

Диёра Келдиёрова

Чемпионка Олимпиады в Париже-2024

-66 кг

Азизбек Ортиков

Молодой и перспективный дзюдоист

-81 кг

Арслонбек Тожиев

Участник международных турниров

-81 кг

Муроджон Юлдошев

Опытный дзюдоист с большим стажем на мировых татами

-90 кг

Давлат Бобонов

Призер Токио-2020, чемпион мира

Значимость Гран-при Загреба

В весовой категории до 81 кг наша сборная выставит сразу двух представителей — Арслонбека Тожиева и Муроджона Юлдошева. Это свидетельствует о высокой внутренней конкуренции в данном весе и стремлении достичь максимального результата на важном этапе.

Напряженные поединки, которые продлятся 3 дня, соберут в столице Хорватии сильнейших звезд мирового дзюдо и послужат решающим этапом для спортсменов в укреплении своих позиций в международном рейтинге в преддверии завершения года.

Давлат БобоновДиёра КелдиёроваГран-при ЗагребаФедерация дзюдо Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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