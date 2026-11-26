Узбекские юниоры завоевали 26 медалей на турнире «Сабер Ташкент Гранд Прикс»
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- На международном турнире по дзюдо «Saber Tashkent Grand Prix» в Ташкенте юношеская национальная сборная Узбекистана завоевала в общей сложности 26 медалей.
- Спортсмены завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей, заняв второе место в общекомандном зачете после России.
- В последний день соревнований юные дзюдоисты завоевали 2 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.
- Золотые медали завоевали Алибек Дурдиев и Паризода Юлдашева.
В Ташкенте завершился престижный международный турнир по дзюдо среди юниоров «Сабер Ташкент Гранд Прикс». В ходе соревнований члены юношеской национальной сборной Узбекистана показали высокие результаты, завоевав в общей сложности 26 медалей (5 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых) и заняв почетное 2-е место в общекомандном зачете вслед за Россией.
Призеры второго дня соревнований
В последний, второй день турнира наши юные дзюдоисты пополнили копилку сборной 2 золотыми, 6 серебряными и 6 бронзовыми медалями:
Золотые медали (2):
+90 кг: Алибек Дурдиев
-63 кг: Паризода Юлдашева
Серебряные медали (6):
-73 кг: Чингиз Салимов
-81 кг: Самандар Суннатов
-90 кг: Эльнур Холмуродов
-57 кг: Зухра Алимова
-70 кг: Шохиста Тураева
+70 кг: Хулкар Бахтиярова
Бронзовые медали (6):
-81 кг: Жасурбек Туркманов
-81 кг: Шохмурод Шомуродов
-90 кг: Журабек Эшпулатов
-63 кг: Хосият Собирова
-70 кг: Пошшажон Жумабаева
-70 кг: Зиёда Шомуродова
Общий медальный зачет юношеской сборной Узбекистана
Тип медали
Результат второго дня
Общий результат (итоги 2 дней)
Золото
2
5
Серебро
6
7
Бронза
6
14
Итого
14 медалей
26 медалей (2-е место)
Как вы считаете, появятся ли среди наших юных дзюдоистов, завоевавших 26 медалей на турнире «Сабер Ташкент Гранд Прикс», новые звезды, которые в ближайшие годы покорят пьедесталы чемпионатов мира среди взрослых и Олимпийских игр?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой радостной новостью о светлом будущем узбекского дзюдо со своими близкими!
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