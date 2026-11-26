В Ташкенте завершился престижный международный турнир по дзюдо среди юниоров «Сабер Ташкент Гранд Прикс». В ходе соревнований члены юношеской национальной сборной Узбекистана показали высокие результаты, завоевав в общей сложности 26 медалей (5 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых) и заняв почетное 2-е место в общекомандном зачете вслед за Россией.

Призеры второго дня соревнований

В последний, второй день турнира наши юные дзюдоисты пополнили копилку сборной 2 золотыми, 6 серебряными и 6 бронзовыми медалями: