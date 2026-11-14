Диёра Келдиёрова завоевала бронзовую медаль на Гран-при Загреба
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- Чемпионка Олимпиады Париж-2024 Диёра Келдиёрова завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при Загреба в Хорватии.
- Узбекская дзюдоистка, выступавшая в весовой категории до -52 кг, упустила возможность выйти в финал в полуфинале против соперницы из Венгрии.
- Тем не менее, в поединке за третье место она одержала победу над соперницей из Франции.
- Спортсменка принесла очередную медалю в копилку сборной Узбекистана.
Член национальной сборной Узбекистана по дзюдо, чемпионка Олимпиады Париж-2024 Диёра Келдиёрова добилась очередного высокого результата на престижном турнире Гран-при Загреба, проходящем в Хорватии.
Бескомпромиссные поединки и путь к полуфиналу
Наша талантливая спортсменка, защищавшая честь страны в весовой категории до 52 кг на престижном турнире, продемонстрировала высокий уровень подготовки и сильную волю к победе. Успешно одолев соперниц на начальных этапах, она пробилась в полуфинал.
Однако в напряженной и бескомпромиссной схватке за выход в финал она уступила представительнице Венгрии.
Этапы соревнования
Результаты и подробности
Весовая категория
-52 кг (среди женщин)
Название турнира
Гран-при Загреба (Хорватия)
Основной результат
Бронзовая медаль (третье место)
Решающая схватка
Победа над представительницей Франции
Уверенная победа над соперницей из Франции
Несмотря на упущенную возможность побороться за золотую медаль, Диёра Келдиёрова не пала духом. В решающем поединке за бронзу она вышла на татами против представительницы Франции. В ходе крайне напряженного боя олимпийская чемпионка продемонстрировала свое мастерство, одержала победу над соперницей и заняла третье место на турнире.
Таким образом, Диёра Келдиёрова завершила Гран-при Загреба в Хорватии с почетной бронзовой медалью, пополнив копилку спортивной делегации Узбекистана еще одной ценной наградой.
Как вы считаете, каковы шансы Диёры Келдиёровой на будущих международных соревнованиях и каких еще высот она сможет достичь? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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