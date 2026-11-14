Диёра Келдиёрова завоевала бронзовую медаль на Гран-при Загреба

Член национальной сборной Узбекистана по дзюдо, чемпионка Олимпиады Париж-2024 Диёра Келдиёрова добилась очередного высокого результата на престижном турнире Гран-при Загреба, проходящем в Хорватии.

Бескомпромиссные поединки и путь к полуфиналу

Наша талантливая спортсменка, защищавшая честь страны в весовой категории до 52 кг на престижном турнире, продемонстрировала высокий уровень подготовки и сильную волю к победе. Успешно одолев соперниц на начальных этапах, она пробилась в полуфинал.

Однако в напряженной и бескомпромиссной схватке за выход в финал она уступила представительнице Венгрии.