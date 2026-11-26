Эльдор Шомуродов, забивший гол в ворота «Чорум Беледиеспор» в составе «Истанбул Башакшехир», был признан автором самого красивого гола 12-го тура турецкой Суперлиги.

В опросе, проведенном среди болельщиков, гол узбекского нападающего набрал наибольшее количество голосов. Таким образом, Шомуродов был официально признан автором лучшего гола 12-го тура.