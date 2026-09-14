Матч с участием Шомуродова и Файзуллаева завершился разгромом «Башакшехира» со счетом 0:5

В 5-м туре турецкой Суперлиги матч, которого с нетерпением ждали узбекские любители футбола, завершился неожиданным и катастрофическим результатом. В игре, где два главных звездных игрока сборной Узбекистана — Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев — вышли в стартовом составе с первых минут, стамбульский «Башакшехир» на выезде встретился с «Амедспором» и пропустил в свои ворота 5 безответных мячей (0:5). На стадионе в Диярбакыре настоящий бенефис устроил нападающий хозяев Орбан, оформивший хет-трик, в то время как оборона стамбульцев под руководством Нури Шахина оказалась полностью разрушена.

Самое обидное, что наш капитан Элдор Шомуродов, регулярно забивавший на старте нового сезона, впервые в нынешней кампании покинул поле без голов, а оба соотечественника были заменены во втором тайме. Набрав всего 1 очко в последних 4 матчах и угодив в глубокий кризис, «Башакшехир» остался на 13-й строчке; одержавший крупную победу «Амедспор» с 10 очками взлетел на 3-е место турнирной таблицы. Что же стало причиной столь тяжелого удара для подопечных Шахина, почему тройная замена в перерыве не смогла исправить ситуацию и как команда с узбекскими звездами планирует выбираться из этого шторма?

5 безответных голов в Диярбакыре: Крушение обороны «Башакшехира»

Для гостей встреча превратилась в настоящий кошмар еще до конца первого тайма:

Автогол в концовке первого тайма: На 45+1-й минуте мяч, срезавшийся в собственные ворота от Байрама, спутал все тактические планы «Башакшехира»;

Хет-трик Орбана за 23 минуты: Едва начался второй тайм, как на сцену вышел Орбан, забивший подряд на 51-й, 55-й и 74-й минутах и полностью разобравший защиту гостей;

Финальный удар от Диане: На 83-й минуте, когда исход матча был уже предрешен, вышедший на замену Диане довел счет до 5:0;

Хроника составов: У хозяев на поле выходили Лафонт, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон и Сойалп, в то время как «Башакшехир» начал борьбу в составе: Дилмен, Калужински, Байрам, Гюнеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шахинер, Файзуллаев и Шомуродов.

Шомуродов и Файзуллаев заменены: Засуха в линии атаки

Узбекские легионеры на поле и решения тренерского штаба:

Шомуродов впервые остался без голов: 31-летний форвард, отличавшийся забитыми мячами в предыдущих матчах, провел на поле 82 минуты и впервые в сезоне покинул поле без голов, уступив место Озжану;

Файзуллаев заменен на 63-й минуте: Пытавшийся проявить активность на фланге Аббосбек Файзуллаев уступил место Брничу при счете 0:3;

Перекрытие источников передач: Из-за того, что полузащита «Башакшехира» оказалась под мощным прессингом соперника, узбекские нападающие практически не получали удобных возможностей и пасов.

Всего 1 очко в 4 матчах: Серьезный кризис в команде Нури Шахина

Положение стамбульского клуба в текущем сезоне вызывает серьезную тревогу:

Масштаб кризиса: Набрав лишь одну ничью в четырех последних встречах и довольствуясь 1 очком, «Башакшехир» с общим количеством в 4 очка остается на 13-й позиции в турнирной таблице;

Взлет «Амедспора»: Благодаря этой исторической крупной победе на своем поле хозяева довели количество своих очков до 10 и поднялись на 3-е место в Суперлиге;

Тактические ошибки: Хотя Нури Шахин в начале второго тайма сразу произвел три замены (Йылдырым, Сары, Карбовник), это не устранило бреши в обороне, а команда заработала обилие желтых карточек (Опери, Гюнеш).

Это позорное поражение «Башакшехира» в Диярбакыре показывает, что руководству клуба и тренерскому штабу необходимо сделать серьезные выводы.

А что, по вашему мнению, стало главной причиной разгрома «Башакшехира» со счетом 0:5 — тактика Нури Шахина или грубые ошибки защитников команды? Смогут ли Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев вывести клуб из этого глубокого кризиса в следующих турах? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим резонансным анализом выступления наших соотечественников в чемпионате Турции со всеми любителями футбола и близкими!