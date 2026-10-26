В 8-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» впервые после семи побед подряд потерпел поражение, уступив на выезде «Астон Вилле» со счетом 1:2. Несмотря на то, что после этого результата «горожане» сохранили лидерство в турнирной таблице за счет разницы мячей, «Арсенал» догнал их по очкам.

На фоне поражения в центре внимания мировых футбольных изданий и авторитетных статистических центров оказался защитник национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов — он был заслуженно признан лучшим игроком матча в составе проигравшей команды.

Аналитические центры в восторге: Хусанов получил оценки выше Холанда и Доку

Несмотря на поражение, ведущие международные статистические порталы дали очень высокую оценку действиям молодого защитника:

ВхоСкоред (8,0 балла): Эксперты портала признали Абдукодира лучшим футболистом встречи. Он получил самый высокий балл в составе «Сити», опередив Жереми Доку (7,8) и Эрлинга Холанда (7,6);

Софаскоре (7,4 балла): На этой платформе игра узбекского защитника также была отмечена как лучший показатель среди футболистов «Манчестер Сити»;

Флашскоре (8,0 балла): Сервис оценил уверенные действия Хусанова в 8,0 балла, и он лишь немного уступил Жереми Доку (8,1).

Тактический разворот в перерыве и ошибка Марески

Решения главного тренера Энцо Марески по ходу встречи вызвали острые дискуссии среди специалистов:

Возвращение с фланга в центр: В первом тайме Хусанов действовал на правом фланге обороны и был активен не только в защите, но и в подключении к атакам. Однако после перерыва, чтобы закрыть бреши в обороне, тренер был вынужден вернуть его на родную позицию — в центр защиты;

Ошибки Марка Гехи: Эксперты называют причиной поражения «Манчестер Сити» ошибку тренера в выборе состава, в частности, грубые ошибки центрального защитника Марка Гехи в последнее время, которые приводят к пропущенным голам;

Требования болельщиков и сайтов: Аналитики портала Глобал Футбалл Вибес выдвинули жесткое требование: «Энцо Мареска, хватит экспериментировать с Абдукодиром Хусановым на позиции правого защитника!». Тысячи болельщиков в социальных сетях также просят доверить центр обороны паре Абдукодир Хусанов — Йошко Гвардиол.

Основные оценки по итогам игры