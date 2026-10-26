Почему Хусанов был возвращен в центр и за что эксперты критикуют Мареску?

·53·Спорт
Почему Хусанов был возвращен в центр и за что эксперты критикуют Мареску?

В 8-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» впервые после семи побед подряд потерпел поражение, уступив на выезде «Астон Вилле» со счетом 1:2. Несмотря на то, что после этого результата «горожане» сохранили лидерство в турнирной таблице за счет разницы мячей, «Арсенал» догнал их по очкам.

На фоне поражения в центре внимания мировых футбольных изданий и авторитетных статистических центров оказался защитник национальной сборной Узбекистана и «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов — он был заслуженно признан лучшим игроком матча в составе проигравшей команды.

Аналитические центры в восторге: Хусанов получил оценки выше Холанда и Доку

Несмотря на поражение, ведущие международные статистические порталы дали очень высокую оценку действиям молодого защитника:

  • ВхоСкоред (8,0 балла): Эксперты портала признали Абдукодира лучшим футболистом встречи. Он получил самый высокий балл в составе «Сити», опередив Жереми Доку (7,8) и Эрлинга Холанда (7,6);

  • Софаскоре (7,4 балла): На этой платформе игра узбекского защитника также была отмечена как лучший показатель среди футболистов «Манчестер Сити»;

  • Флашскоре (8,0 балла): Сервис оценил уверенные действия Хусанова в 8,0 балла, и он лишь немного уступил Жереми Доку (8,1).

Тактический разворот в перерыве и ошибка Марески

Решения главного тренера Энцо Марески по ходу встречи вызвали острые дискуссии среди специалистов:

  • Возвращение с фланга в центр: В первом тайме Хусанов действовал на правом фланге обороны и был активен не только в защите, но и в подключении к атакам. Однако после перерыва, чтобы закрыть бреши в обороне, тренер был вынужден вернуть его на родную позицию — в центр защиты;

  • Ошибки Марка Гехи: Эксперты называют причиной поражения «Манчестер Сити» ошибку тренера в выборе состава, в частности, грубые ошибки центрального защитника Марка Гехи в последнее время, которые приводят к пропущенным голам;

  • Требования болельщиков и сайтов: Аналитики портала Глобал Футбалл Вибес выдвинули жесткое требование: «Энцо Мареска, хватит экспериментировать с Абдукодиром Хусановым на позиции правого защитника!». Тысячи болельщиков в социальных сетях также просят доверить центр обороны паре Абдукодир Хусанов — Йошко Гвардиол.

Основные оценки по итогам игры

Футболист

ВхоСкоред

Софаскоре

Флашскоре

Позиция

Абдукодир Хусанов

8,0

7,4

8,0

Правый / Центральный защитник

Жереми Доку

7,8

7,3

8,1

Фланговый нападающий

Эрлинг Холанд

7,6

6,9

7,1

Центральный нападающий

Абдукодир ХусановМанчестер СитиАнглийская Премьер-лигаЭнцо Мареска
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Почему Энцо Мареска обеспокоен действиями «Астон Виллы» без мяча?Почему Энцо Мареска обеспокоен действиями «Астон Виллы» без мяча?22 октября 22:41Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в МанчестереПуть для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере19 октября 07:06Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?Китй Кстра бьет тревогу: почему будущее Хусанова в «Манчестер Сити» оказалось под угрозой?5 октября 07:42«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на выезде«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на выезде11 октября 22:40Мареска высказался о 4-летней неудачной серии против «Астон Виллы» и первом пораженииМареска высказался о 4-летней неудачной серии против «Астон Виллы» и первом поражении24 октября 19:26«Челси» предлагает 80 миллионов фунтов и Гюсто за Ҳусанова: Сенсация в АПЛ!«Челси» предлагает 80 миллионов фунтов и Гюсто за Ҳусанова: Сенсация в АПЛ!28 сентября 08:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере