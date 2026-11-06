Энцо Мареска раскрыл подробности напряженного разговора с Доннаруммой

«Манчестер Сити» главный тренер Энцо Мареска сообщил, что перед матчем АПЛ против «Ноттингем Форест» провел отдельную беседу с основным голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой. Грубые ошибки, допущенные итальянским вратарем в последних официальных встречах, привели к пропущенным голам и вызвали резкую критику со стороны болельщиков и экспертов.

Как пишет издание Китй Кстра, главный тренер подчеркнул важность того, чтобы не оказывать на опытного вратаря психологического давления и правильно оценивать ситуацию.

«Самое главное — не зацикливаться на ошибке»: заявление Марески

Итальянский специалист, рассказывая о диалоге со своим соотечественником, отметил следующее:

Признание ошибки: «Я поговорил с Доннаруммой. Но в некоторых ситуациях не стоит преувеличивать этот вопрос, потому что сами игроки прекрасно понимают, где они допустили ошибку, и признают это»;

Стремление вперед: «Сейчас главная задача — не зацикливаться на этой неудаче. Нужно оставить это позади, сосредоточиться только на следующих играх и двигаться вперед», — сказал Мареска.

Цифры и статистика: показатели Доннаруммы в сезоне

Статистические показатели 27-летнего голкипера в текущем сезоне указывают на трудности в оборонительной линии «горожан»:

Матчи и пропущенные мячи: В футболке «Сити» он принял участие в общей сложности в 14 матчах во всех турнирах и пропустил 20 голов ;

«Сухие» матчи: Итальянский страж ворот сохранил свои ворота в неприкосновенности лишь в 4 играх из проведенных.

Теперь Доннарумма выйдет на поле в матче против «Ноттингем Форест», чтобы, сделав правильные выводы из ошибок, вернуть доверие тренера и болельщиков.