«В одном курятнике должен быть один петух»: Лапорта назвал ошибкой переход Мбаппе в «Реал»

Борьба между извечными соперниками испанского футбола выходит на новый уровень и за пределами поля. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделал резкое и критическое заявление относительно трансферной политики мадридского «Реала» и выступлений французской суперзвезды Килиана Мбаппе в составе мадридцев.

По мнению Лапорты, нападающий, перебравшийся в Мадрид летом 2024 года из парижского «ПСЖ», не смог усилить «королевский клуб», а напротив, нарушил внутренний баланс в команде.

«В одном курятнике должен быть один петух»: резкий диагноз от Лапорты

В интервью изданию Те Тучлине глава «Барселоны» подверг критике политику сбора звезд в одном составе:

Известная поговорка и неверная стратегия: «Я предупреждал об этом ранее. В одном курятнике не может быть больше одного петуха. Это никогда, ни в какую эпоху не давало и не даст положительного результата;

Утеря командного духа: Самый важный фактор в футболе — это не личный статус, а команда и единый командный дух. Если в раздевалке нет этого единения, любой дорогостоящий проект неизбежно потерпит неудачу;

Противоречия звезд: “Реал” выбрал путь осуществления исключительно громких трансферов и сбора именитых звезд в составе, однако этот метод порождает системные проблемы», — заявил Лапорта.

Превосходство «Барселоны»: «Ла Масия» и идеальная гармония

Президент клуба противопоставил успехи и философию каталонской команды мадридскому проекту:

Синтез молодежи и опыта: «Это самая сильная сторона “Барселоны”, отличающая ее от других. В нашем составе собраны бесценные таланты, воспитанники знаменитой академии “Ла Масия”, а также мастеровитые игроки из разных футбольных культур;

Единая система и гармония: Тем не менее, нам удалось сформировать команду с потрясающей гармонией, где игроки понимают друг друга и стремятся к одной цели;

Труд тренера и руководства: Такая здоровая атмосфера возникла не сама по себе. Это результат последовательной работы главного тренера и спортивного директора, которые неустанно трудятся над развитием команды», — добавил Жоан Лапорта.

Это острое заявление Лапорты еще больше накалило атмосферу в преддверии грядущего «Эль-Класико», обнажив принципиальную разницу между игровой и управленческой философией двух грандов.