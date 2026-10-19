«В одном курятнике должен быть один петух»: Лапорта назвал ошибкой переход Мбаппе в «Реал»

·59·Спорт
«В одном курятнике должен быть один петух»: Лапорта назвал ошибкой переход Мбаппе в «Реал»

Борьба между извечными соперниками испанского футбола выходит на новый уровень и за пределами поля. Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта сделал резкое и критическое заявление относительно трансферной политики мадридского «Реала» и выступлений французской суперзвезды Килиана Мбаппе в составе мадридцев.

По мнению Лапорты, нападающий, перебравшийся в Мадрид летом 2024 года из парижского «ПСЖ», не смог усилить «королевский клуб», а напротив, нарушил внутренний баланс в команде.

«В одном курятнике должен быть один петух»: резкий диагноз от Лапорты

В интервью изданию Те Тучлине глава «Барселоны» подверг критике политику сбора звезд в одном составе:

  • Известная поговорка и неверная стратегия: «Я предупреждал об этом ранее. В одном курятнике не может быть больше одного петуха. Это никогда, ни в какую эпоху не давало и не даст положительного результата;

  • Утеря командного духа: Самый важный фактор в футболе — это не личный статус, а команда и единый командный дух. Если в раздевалке нет этого единения, любой дорогостоящий проект неизбежно потерпит неудачу;

  • Противоречия звезд: “Реал” выбрал путь осуществления исключительно громких трансферов и сбора именитых звезд в составе, однако этот метод порождает системные проблемы», — заявил Лапорта.

Превосходство «Барселоны»: «Ла Масия» и идеальная гармония

Президент клуба противопоставил успехи и философию каталонской команды мадридскому проекту:

  • Синтез молодежи и опыта: «Это самая сильная сторона “Барселоны”, отличающая ее от других. В нашем составе собраны бесценные таланты, воспитанники знаменитой академии “Ла Масия”, а также мастеровитые игроки из разных футбольных культур;

  • Единая система и гармония: Тем не менее, нам удалось сформировать команду с потрясающей гармонией, где игроки понимают друг друга и стремятся к одной цели;

  • Труд тренера и руководства: Такая здоровая атмосфера возникла не сама по себе. Это результат последовательной работы главного тренера и спортивного директора, которые неустанно трудятся над развитием команды», — добавил Жоан Лапорта.

Это острое заявление Лапорты еще больше накалило атмосферу в преддверии грядущего «Эль-Класико», обнажив принципиальную разницу между игровой и управленческой философией двух грандов.

БарселонаРеал МадридЖоан ЛапортаКилиан Мбаппе
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жоан Лапорта резко ответил на 50-страничное обвинение «Реала»Жоан Лапорта резко ответил на 50-страничное обвинение «Реала»12 октября 22:02Лапорта признал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»Лапорта признал Ламина Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»12 октября 18:17Ламин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 годаЛамин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 года14 сентября 13:17Идеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходыИдеальная игра «Реала»: Моуринью рассказал, как сработали тактические ходыСегодня 11:33Из-за чего французская звезда вызвала гнев тренерского штаба?Из-за чего французская звезда вызвала гнев тренерского штаба?8 октября 11:09Ламин Ямаль: Мой возраст может помешать мне выиграть «Золотой мяч»Ламин Ямаль: Мой возраст может помешать мне выиграть «Золотой мяч»3 октября 01:40
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия