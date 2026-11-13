Конфликт Мбаппе и Дембеле: что происходит в раздевалке сборной Франции
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- Конфликты между капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, возникшие из-за борьбы за «Золотой мяч», негативно влияют на атмосферу в команде.
- Несмотря на попытки Мбаппе улучшить отношения, его сообщение в WhatsApp осталось без ответа.
- В последние пять дней футболист держался особняком от команды, сблизившись только с Олисе.
Вокруг сборной Франции не утихают дискуссии. В частности, стало известно, что отношения капитана и звездного нападающего Килиана Мбаппес партнерами по сборной, особенно с Усманом Дембеле, в последние месяцы заметно осложнились. Согласно сообщениям авторитетного издания Л'Экуипе эта ситуация оказывает серьезное влияние на атмосферу внутри команды.
Борьба за «Золотой мяч» и безответное сообщение в WhatsApp
Как выяснилось, напряженность между нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле усилилась из-за конкуренции за «Золотой мяч» Мбаппе не до конца осознавал, насколько эти разногласия влияют на атмосферу в раздевалке сборной.
«Капитан команды считал, что разногласия улажены (хотя его сообщение в WhatsApp осталось без ответа), и не понимал отношения Дембеле к себе. Он счел такую реакцию несоразмерной ситуации», — говорится в сообщении издания.
Ситуация в сборной Франции
Основные детали и факторы
Главный конфликт
Холод в отношениях между Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле
Одна из причин
Недопонимания на фоне борьбы за «Золотой мяч»
Действия Мбаппе
В последние пять дней держался особняком, сблизившись с Олисе
Главный вызов
Решение этих проблем под руководством нового тренерского штаба (эпоха Зидана)
Отстранение от команды и неожиданное поведение
Из-за возникшего холода в последние пять дней Мбаппе держался отстраненно и смог наладить более тесный контакт лишь с некоторыми партнерами, включая сближение с Олисе успел установить.
Словно чувствуя себя изолированным от команды, Мбаппе в личных беседах пытался активно интересоваться делами партнеров или членов тренерского штаба. Однако такое неожиданное внимание могло показаться некоторым людям в команде преследованием личных интересов или искусственным сближением.
По мнению экспертов, подобные отношения между Мбаппе и Дембеле станут одним из самых важных и деликатных вопросов в эпоху Зидана пришедшего к управлению командой.
Как вы считаете, насколько сильно подобные личные разногласия и конкуренция между звездными игроками могут негативно повлиять на игру национальной сборной на поле? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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