Конфликт Мбаппе и Дембеле: что происходит в раздевалке сборной Франции

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Конфликт Мбаппе и Дембеле: что происходит в раздевалке сборной Франции
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Конфликты между капитаном сборной Франции Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле, возникшие из-за борьбы за «Золотой мяч», негативно влияют на атмосферу в команде.
  • Несмотря на попытки Мбаппе улучшить отношения, его сообщение в WhatsApp осталось без ответа.
  • В последние пять дней футболист держался особняком от команды, сблизившись только с Олисе.

Вокруг сборной Франции не утихают дискуссии. В частности, стало известно, что отношения капитана и звездного нападающего Килиана Мбаппес партнерами по сборной, особенно с Усманом Дембеле, в последние месяцы заметно осложнились. Согласно сообщениям авторитетного издания Л'Экуипе эта ситуация оказывает серьезное влияние на атмосферу внутри команды.

Борьба за «Золотой мяч» и безответное сообщение в WhatsApp

Как выяснилось, напряженность между нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле усилилась из-за конкуренции за «Золотой мяч» Мбаппе не до конца осознавал, насколько эти разногласия влияют на атмосферу в раздевалке сборной.

«Капитан команды считал, что разногласия улажены (хотя его сообщение в WhatsApp осталось без ответа), и не понимал отношения Дембеле к себе. Он счел такую реакцию несоразмерной ситуации», — говорится в сообщении издания.

Ситуация в сборной Франции

Основные детали и факторы

Главный конфликт

Холод в отношениях между Килианом Мбаппе и Усманом Дембеле

Одна из причин

Недопонимания на фоне борьбы за «Золотой мяч»

Действия Мбаппе

В последние пять дней держался особняком, сблизившись с Олисе

Главный вызов

Решение этих проблем под руководством нового тренерского штаба (эпоха Зидана)

Отстранение от команды и неожиданное поведение

Из-за возникшего холода в последние пять дней Мбаппе держался отстраненно и смог наладить более тесный контакт лишь с некоторыми партнерами, включая сближение с Олисе успел установить.

Словно чувствуя себя изолированным от команды, Мбаппе в личных беседах пытался активно интересоваться делами партнеров или членов тренерского штаба. Однако такое неожиданное внимание могло показаться некоторым людям в команде преследованием личных интересов или искусственным сближением.

По мнению экспертов, подобные отношения между Мбаппе и Дембеле станут одним из самых важных и деликатных вопросов в эпоху Зидана пришедшего к управлению командой.

Как вы считаете, насколько сильно подобные личные разногласия и конкуренция между звездными игроками могут негативно повлиять на игру национальной сборной на поле? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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