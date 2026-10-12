Жоан Лапорта резко ответил на 50-страничное обвинение «Реала»

·36·Спорт
Жоан Лапорта резко ответил на 50-страничное обвинение «Реала»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта жестко отреагировал на новые обвинения со стороны многолетнего соперника мадридцев — клуба «Реал» в рамках резонансного «дела Негрейры». Как сообщает издание Спорт.ес, Лапорта резко осудил действия соперника через прессу после того, как мадридский клуб передал в УЕФА огромный пакет документов, состоящий примерно из 50 тысяч страниц доказательств и показаний по этому делу.

Глава клуба заявил, что каталонцы абсолютно правы, и подчеркнул, что за подобными атаками со стороны «Реала» скрываются корыстные цели.

«Нас пытаются осудить без суда, но “Барса” будет оправдана»

Обращаясь к общественности, Жоан Лапорта подчеркнул, что кампания по очернению клуба необоснованна:

  • Беспочвенные обвинения: «Что касается дела Негрейры, я не устаю повторять, что нас пытались объявить виновными еще до начала судебного процесса. При этом доказано, что никаких реальных оснований для обвинений в наш адрес нет», — заявил президент;

  • Уверенность в оправдательном приговоре: «Я на 100 процентов уверен в полном оправдании “Барселоны” и вынесении справедливого приговора. Те, кто неустанно поднимает этот вопрос, преследуют лишь цель бросить тень на высокий авторитет “Барселоны” в мировом футболе».

Высокомерие «Реала» и теряющаяся репутация: серьезные претензии от Лапорты

Президент «Барселоны» отметил, что мадридский клуб демонстрирует негативное отношение не только к Каталонии, но и ко всему футбольному сообществу в целом:

  • Пагубный подход к футболу: «Своими шагами “Реал” наносит большой вред футболу. Они постоянно заняты противодействием всему: обратитесь ли вы в УЕФА или к руководству национальной лиги — они все равно занимают противоположную позицию», — продолжил Лапорта;

  • Изоляция на международной арене: «Эти действия показывают, что “Реал” теряет свой авторитет и признание как на национальном, так и на международном уровне. Например, я недавно участвовал в конгрессе ЭФК, но мадридский клуб не принял в нем участия даже с одним представителем»;

  • Суперлига и вопрос высокомерия: «Они ведут себя чрезмерно высокомерно и стремятся к монополии. То же самое произошло и с вопросом Суперлиги — они продолжают чинить препятствия другим клубам. Им следовало бы критически оценить свои действия, ведь такой путь вовсе не к лицу великому клубу».

Очередной конфликт между двумя испанскими гигантами и эти громкие заявления Лапорты наглядно демонстрируют, насколько накалились отношения перед предстоящим «Эль-Класико».

Жоан ЛапортаБарселонаРеал Мадриддело Негрейры
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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