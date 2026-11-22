Победная серия «Реала» достигла 9 матчей, и команда с 33 очками вышла в лидеры
В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на своем поле — стадионе «Бернабеу» — несмотря на быстрый пропущенный гол от «Сельты», одержал волевую победу — 2:1.
Встреча началась с ранней атаки гостей, и на 6-й минуте Дуран открыл счет. На 38-й минуте Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако во втором тайме темп и содержание игры резко изменились: вышедший на замену Винисиус перевернул ход встречи, поучаствовав в обоих голах. На 66-й минуте Джуд Беллингем восстановил равновесие, а на 85-й минуте Эспи вновь выступил в роли «волшебной палочки», принеся команде победу.
Победная серия и ситуация в турнирной таблице
«Реал» под руководством Жозе Моуринью довел свою победную серию во всех турнирах до 9 матчей. После этой победы мадридцы набрали 33 очка, сравнявшись с «Барселоной», и по дополнительным показателям вышли в лидеры турнирной таблицы. Однако «Барселона» свой матч этого тура проведет против «Вильярреала». «Сельта» же с 13 очками осталась на 13-й строчке.
Показатели
«Реал»
«Сельта»
Итоговый счет
2
1
Голы
Беллингем (66'), Эспи (85')
Дуран (6')
Нереализованный пенальти
Мбаппе (38')
—
Место в турнире / Очки
Лидер (33 очка, поровну с «Барселоной»)
13-е место (13 очков)
Протокол матча и составы
Ла Лига. 13-й тур«Реал» — «Сельта» 2:121 ноября, «Бернабеу»Голы: Беллингем (66), Эспи (85) — Дуран (6).Нереализованный пенальти: Мбаппе (38).
«Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 57), Конате, Хейсен, Каррерас (Кукурелья, 57), Камавинга (Эспи, 79), Силва (Вальверде, 57), Гюлер, Беллингем, Диоманде (Эндрик, 71), Мбаппе.
«Сельта»: Раду, Родригес, Лаго, Алонсо, Каррейра, Бурсио (Дриу, 67), Мориба, Галан (Руэда, 76), Альварес (Ютгла, 46), Сведберг (Фебас, 67), Дуран (Аспас, 76).
Предупреждения: Лаго (74), Родригес (82), Эспи (90+4).
Как вы считаете, насколько велик был вклад игроков, вышедших на замену, в 9-ю победу «Реала» подряд, и сможет ли команда удержать преимущество в чемпионской гонке с «Барселоной»? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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