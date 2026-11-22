В 13-м туре чемпионата Испании «Реал» на своем поле — стадионе «Бернабеу» — несмотря на быстрый пропущенный гол от «Сельты», одержал волевую победу — 2:1.

Встреча началась с ранней атаки гостей, и на 6-й минуте Дуран открыл счет. На 38-й минуте Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. Однако во втором тайме темп и содержание игры резко изменились: вышедший на замену Винисиус перевернул ход встречи, поучаствовав в обоих голах. На 66-й минуте Джуд Беллингем восстановил равновесие, а на 85-й минуте Эспи вновь выступил в роли «волшебной палочки», принеся команде победу.

Победная серия и ситуация в турнирной таблице

«Реал» под руководством Жозе Моуринью довел свою победную серию во всех турнирах до 9 матчей. После этой победы мадридцы набрали 33 очка, сравнявшись с «Барселоной», и по дополнительным показателям вышли в лидеры турнирной таблицы. Однако «Барселона» свой матч этого тура проведет против «Вильярреала». «Сельта» же с 13 очками осталась на 13-й строчке.