Узбекские дзюдоисты завершили международный турнир в Актау с 13 медалями

В городе Актау (Казахстан) завершился престижный международный турнир по дзюдо «Актау Асиан Опен 2026».

В ходе двухдневных напряженных и бескомпромиссных поединков члены сборной Узбекистана продемонстрировали яркое мастерство и прочно заняли лидирующие позиции в общекомандном зачете. Всего наши соотечественники завоевали на соревнованиях 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых, а в общей сложности — 13 медалей.

Примечательно, что спортсмены, завоевавшие чемпионство в своих весовых категориях, записали на свой счет по 100 ценных очков в мировой рейтинг Международной федерации дзюдо (ИДжФ).

Золотой пьедестал: Лидеры и новые имена

В составе нашей сборной 5 палванов победили всех соперников и завоевали главный приз турнира:

Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): стала чемпионкой благодаря быстрым и точным действиям в самой легкой весовой категории;

Диёра Келдиёрова (-52 кг): звезда мировых и Олимпийских игр в очередной раз доказала свое превосходство в своем весе, подарив болельщикам уверенную победу;

Низомиддинхужа Ташпулатов (-73 кг): завоевал золотую медаль в упорном финале среди мужчин;

Миржалол Нормоминов (-100 кг): продемонстрировав высокую технику в тяжелой весовой категории, занял высшую ступень пьедестала;

Мухаммадали Танриев (+100 кг): с абсолютным превосходством среди самых тяжелых борцов принес в копилку нашей команды пятую золотую медаль.

Серебро и бронза: Высокая конкуренция и призовые места

Кроме того, еще 8 наших дзюдоистов вошли в число призеров:

Обладатели серебряных медалей: Шинар Ибраева (-78 кг); Рамазон Аллабердиев (-90 кг).

Обладатели бронзовых медалей: Халимажон Курбонова (-48 кг); Мухайё Ахматова (-57 кг); Сарвиноз Хусанова (-63 кг); Фарангиз Ходжиева (-70 кг); Азизбек Авазмуродов (-90 кг); Султонбек Абдушукуров (-90 кг).



Эти 13 медалей и рейтинговые очки, завоеванные на татами Актау, в очередной раз доказали высокий авторитет узбекской школы дзюдо на международной арене.