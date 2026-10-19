Узбекские дзюдоисты завершили международный турнир в Актау с 13 медалями
В городе Актау (Казахстан) завершился престижный международный турнир по дзюдо «Актау Асиан Опен 2026».
В ходе двухдневных напряженных и бескомпромиссных поединков члены сборной Узбекистана продемонстрировали яркое мастерство и прочно заняли лидирующие позиции в общекомандном зачете. Всего наши соотечественники завоевали на соревнованиях 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых, а в общей сложности — 13 медалей.
Примечательно, что спортсмены, завоевавшие чемпионство в своих весовых категориях, записали на свой счет по 100 ценных очков в мировой рейтинг Международной федерации дзюдо (ИДжФ).
Золотой пьедестал: Лидеры и новые имена
В составе нашей сборной 5 палванов победили всех соперников и завоевали главный приз турнира:
Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): стала чемпионкой благодаря быстрым и точным действиям в самой легкой весовой категории;
Диёра Келдиёрова (-52 кг): звезда мировых и Олимпийских игр в очередной раз доказала свое превосходство в своем весе, подарив болельщикам уверенную победу;
Низомиддинхужа Ташпулатов (-73 кг): завоевал золотую медаль в упорном финале среди мужчин;
Миржалол Нормоминов (-100 кг): продемонстрировав высокую технику в тяжелой весовой категории, занял высшую ступень пьедестала;
Мухаммадали Танриев (+100 кг): с абсолютным превосходством среди самых тяжелых борцов принес в копилку нашей команды пятую золотую медаль.
Серебро и бронза: Высокая конкуренция и призовые места
Кроме того, еще 8 наших дзюдоистов вошли в число призеров:
Обладатели серебряных медалей:
Шинар Ибраева (-78 кг);
Рамазон Аллабердиев (-90 кг).
Обладатели бронзовых медалей:
Халимажон Курбонова (-48 кг);
Мухайё Ахматова (-57 кг);
Сарвиноз Хусанова (-63 кг);
Фарангиз Ходжиева (-70 кг);
Азизбек Авазмуродов (-90 кг);
Султонбек Абдушукуров (-90 кг).
Эти 13 медалей и рейтинговые очки, завоеванные на татами Актау, в очередной раз доказали высокий авторитет узбекской школы дзюдо на международной арене.
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