Узбекские дзюдоисты завершили международный турнир в Актау с 13 медалями

·46·Спорт
Узбекские дзюдоисты завершили международный турнир в Актау с 13 медалями

В городе Актау (Казахстан) завершился престижный международный турнир по дзюдо «Актау Асиан Опен 2026».

В ходе двухдневных напряженных и бескомпромиссных поединков члены сборной Узбекистана продемонстрировали яркое мастерство и прочно заняли лидирующие позиции в общекомандном зачете. Всего наши соотечественники завоевали на соревнованиях 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых, а в общей сложности — 13 медалей.

Примечательно, что спортсмены, завоевавшие чемпионство в своих весовых категориях, записали на свой счет по 100 ценных очков в мировой рейтинг Международной федерации дзюдо (ИДжФ).

Золотой пьедестал: Лидеры и новые имена

В составе нашей сборной 5 палванов победили всех соперников и завоевали главный приз турнира:

  • Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): стала чемпионкой благодаря быстрым и точным действиям в самой легкой весовой категории;

  • Диёра Келдиёрова (-52 кг): звезда мировых и Олимпийских игр в очередной раз доказала свое превосходство в своем весе, подарив болельщикам уверенную победу;

  • Низомиддинхужа Ташпулатов (-73 кг): завоевал золотую медаль в упорном финале среди мужчин;

  • Миржалол Нормоминов (-100 кг): продемонстрировав высокую технику в тяжелой весовой категории, занял высшую ступень пьедестала;

  • Мухаммадали Танриев (+100 кг): с абсолютным превосходством среди самых тяжелых борцов принес в копилку нашей команды пятую золотую медаль.

Серебро и бронза: Высокая конкуренция и призовые места

Кроме того, еще 8 наших дзюдоистов вошли в число призеров:

  • Обладатели серебряных медалей:

    • Шинар Ибраева (-78 кг);

    • Рамазон Аллабердиев (-90 кг).

  • Обладатели бронзовых медалей:

    • Халимажон Курбонова (-48 кг);

    • Мухайё Ахматова (-57 кг);

    • Сарвиноз Хусанова (-63 кг);

    • Фарангиз Ходжиева (-70 кг);

    • Азизбек Авазмуродов (-90 кг);

    • Султонбек Абдушукуров (-90 кг).

Эти 13 медалей и рейтинговые очки, завоеванные на татами Актау, в очередной раз доказали высокий авторитет узбекской школы дзюдо на международной арене.

Aktau Asian Open 2026Сборная Узбекистана по дзюдоРейтинговые очки IJFМедалисты по дзюдо Узбекистана
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Узбекистан завоевал 70 медалей: сколько получат спортсмены?Узбекистан завоевал 70 медалей: сколько получат спортсмены?6 октября 21:52Абсолютный триумф узбекских шахмат: у Абдусатторова золото, у Якуббоева и Синдарова — медалиАбсолютный триумф узбекских шахмат: у Абдусатторова золото, у Якуббоева и Синдарова — медали29 сентября 17:04Сегодня в Айти-Нагое у Узбекистана 9 медалей: завоевано два золотаСегодня в Айти-Нагое у Узбекистана 9 медалей: завоевано два золота30 сентября 19:43Узбекские боксеры завоевали 17 медалей в КитаеУзбекские боксеры завоевали 17 медалей в Китае29 сентября 17:45Узбекские дзюдоисты в топ-3 на чемпионате мира: завоевано 6 медалейУзбекские дзюдоисты в топ-3 на чемпионате мира: завоевано 6 медалей23 августа 16:36Шохиста Назарова завоевала бронзовую медаль на Айти-Нагоя-2026Шохиста Назарова завоевала бронзовую медаль на Айти-Нагоя-202628 сентября 14:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Зарубежный эксперт подверг критике шаги «Большого узбека» в профессиональном боксе
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия