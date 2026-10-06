Узбекистан завоевал 70 медалей: сколько получат спортсмены?

Спортивная делегация Узбекистана завершила прошедшие в Японии Азиатские игры Айти–Нагоя–2026 с 70 медалями. На счету сборной 21 золотая, 25 серебряных и 24 бронзовые медали. Этот результат позволил Узбекистану занять пятое место в общекомандном зачете в Азии.

Примечательно, что в разгар соревнований денежные вознаграждения для спортсменов, ставших призерами Азиатских и Параазиатских игр, а также их тренеров были увеличены.

Поэтому на фоне 70 медалей, завоеванных в Айти–Нагое, возникает еще один вопрос: сколько средств может быть выплачено узбекским спортсменам и тренерам по новым ставкам вознаграждения?

25 тысяч долларов за золотую медаль

В соответствии с постановлением Президента от 21 сентября за № ПП-347 денежные вознаграждения для победителей и призеров Азиатских и Параазиатских игр были увеличены.

Согласно новому порядку, спортсменам установлены следующие размеры премий:

золотая медаль — 25 тысяч долларов ;

серебряная медаль — 12,5 тысяч долларов ;

бронзовая медаль — 6 250 долларов.

Для тренеров также предусмотрена отдельная система поощрения:

за золотую медаль — 10 тысяч долларов ;

за серебряную медаль — 5 тысяч долларов ;

за бронзовую медаль — 2 500 долларов.

Постановление вступило в силу 23 сентября.

Таким образом, ожидается, что спортсмены, завоевавшие медали в Айти–Нагое, будут поощрены на основе новых ставок, вступивших в силу после начала соревнований.

Сколько составит условный расчет 21 золотой медали?

Если условно считать, что на каждую из 21 золотой медали Узбекистана приходится по одному спортсмену и одному тренеру, то на одну золотую медаль в общей сложности приходится 35 тысяч долларов.

По 21 золотой медали:

21 × 35 000 = 735 000 долларов.

Значит, по условному расчету за золотые медали спортсменам и тренерам причитается 735 тысяч долларов.

Здесь премия спортсмена составляет 525 тысяч долларов, а тренеров — 210 тысяч долларов.

За 25 серебряных — 437,5 тысяч долларов

За серебряную медаль спортсмену положено 12,5 тысяч, а тренеру — 5 тысяч долларов.

Таким образом, условное общее вознаграждение за одну серебряную медаль:

12 500 + 5 000 = 17 500 долларов.

Учитывая, что Узбекистан завоевал 25 серебряных медалей:

25 × 17 500 = 437 500 долларов.

Следовательно, по условному расчету за серебряные медали выходит 437,5 тысяч долларов.

Сколько за 24 бронзовые?

За бронзовую медаль спортсмену выплачивается 6 250 долларов, а тренеру — 2 500 долларов.

За одну бронзовую медаль:

6 250 + 2 500 = 8 750 долларов.

А за 24 бронзовые медали:

24 × 8 750 = 210 000 долларов.

Таким образом, условный расчет по бронзовым медалям составляет 210 тысяч долларов.

Всего 1 миллион 382,5 тысяч долларов

Теперь суммируем расчеты по всем трем видам медалей:

Медаль Количество Условная сумма для спортсмена + тренера Золото 21 $735 000 Серебро 25 $437 500 Бронза 24 $210 000 Итого 70 $1 382 500

Исходя из условного подхода, что каждая медаль принадлежит одному спортсмену и одному тренеру, в общей сложности за 70 медалей получается 1 миллион 382,5 тысяч долларов.

Однако воспринимать эту цифру как точную окончательную сумму вознаграждения, выплачиваемого делегации Узбекистана, нельзя.

Почему реальная сумма может отличаться?

Причина в том, что далеко не все медали в Айти–Нагое были завоеваны в индивидуальных соревнованиях.

В некоторых видах спорта в борьбе за медаль в составе команды участвуют несколько спортсменов. В парных и командных состязаниях одна медаль также может принадлежать нескольким атлетам.

Кроме того, порядок выплаты премий тренерам не означает, что на каждую медаль автоматически начисляется одинаковая сумма ровно для одного тренера.

Поэтому расчет в 1,3825 миллиона долларов — это лишь условный арифметический расчет, основанный на количестве медалей и установленных новых ставках.

Реальный размер выплат может варьироваться в зависимости от вида спорта, количества обладателей медалей и порядка премирования.

С каким результатом Узбекистан завершил Айти–Нагою?

Тем не менее, сами по себе 70 медалей стали весомым результатом для узбекской делегации.

Отечественные спортсмены завоевали на Азиатских играх в Японии 21 золотую, 25 серебряных и 24 бронзовые медали.

Самое главное, Узбекистан занял пятое место в общекомандном зачете.

Этот результат в очередной раз продемонстрировал конкурентоспособность узбекского спорта на азиатском континенте не только по количеству медалей, но и в борьбе за самые высокие места.

А новые ставки вознаграждения значительно повысили и финансовую сторону поощрения этого достижения.

Вошедшие в историю Айти–Нагои–2026 70 медалей теперь станут значимы не только благодаря победам спортсменов, но и установленным за них новым премиям. Однако при определении окончательного размера выплат обязательно будет учитываться, были ли медали завоеваны в индивидуальном, парном или командном порядке.