Абсолютный триумф узбекских шахмат: у Абдусатторова золото, у Якуббоева и Синдарова — медали
По завершении 46-й Всемирной шахматной олимпиады, принявшей гостей в Самарканде, состоялось торжественное чествование сильнейших гроссмейстеров планеты, показавших лучшие индивидуальные результаты по отдельным доскам. Наряду с командной победой, члены национальной сборной Узбекистана зафиксировали феноменальные результаты в личных баталиях, пополнив свою копилку в общей сложности 3 личными медалями (одним золотом, одним серебром и одной бронзой).
Выступавший на первой доске против самых грозных лидеров мира Нодирбек Абдусаттороов набрал 8,5 очка в 11 партиях и с перформансом 2869 завоевал личную золотую медаль как лучший игрок турнира. Нодирбек Якуббоев, стабильно действовавший на третьей доске, был награжден серебряной медалью, а проявивший стойкость на второй доске Жавохир Синдаров удостоился престижной бронзовой медали.
«Перформанс 2869, 3 индивидуальные медали и золото на 1-й доске»: 5 основных пунктов исторического результата
Важнейшие официальные факты об индивидуальных достижениях узбекистанских гроссмейстеров на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде:
3 медали в индивидуальных соревнованиях: Шахматисты сборной Узбекистана завоевали в общей сложности 3 медали (золото, серебро, бронзу) на отдельных досках;
Нодирбек Абдусатторов — абсолютный лидер Олимпиады: Показав самый высокий результат среди самых известных гроссмейстеров мира на 1-й доске, он стал обладателем личной золотой медали;
Фантастический рейтинг-перформанс 2869: Нодирбек провел на турнире 11 партий, набрал ровно 8,5 очка и продемонстрировал показатель космического уровня;
Серебряная медаль у Нодирбека Якуббоева: Продемонстрировавший высокое мастерство и стабильную игру на 3-й доске наш соотечественник в итоге был награжден серебряной медалью;
Жавохир Синдаров стал обладателем бронзы: На 2-й доске, где проходили самые сложные и решающие баталии, Жавохир своим результатом занял 3-ю ступень пьедестала почета.
46-я Всемирная шахматная олимпиада: классификация личных показателей представителей Узбекистана по доскам
Анализ индивидуальных результатов и занятых мест узбекских гроссмейстеров:
Шахматист (Гроссмейстер)
Доска на турнире
Сыгранные партии
Набранные очки
Турнирный перформанс (рейтинг)
Завоеванная личная медаль
Нодирбек Абдусатторов
1-я доска (Главная доска)
11
8,5 очка
2869
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ (1-е место)
Нодирбек Якуббоев
3-я доска
10–11
Стабильно высокий балл
Высокий мастер-класс
СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ (2-е место)
Жавохир Синдаров
2-я доска
10–11
Лидирующий результат
Игра элитного уровня
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ (3-е место)
Итоговое индивидуальное положение
На 3 основных досках
—
—
—
Копилка из 3 личных медалей
Шахматисты Узбекистана завоевали три индивидуальные медали
Фото: УзЧесс
Шахматы и психологическая экспертиза: Почему результат Абдусатторова на 1-й доске считается феноменальным?
Выводы международных экспертов ФИДЕ, шахматных аналитиков и гроссмейстеров:
«Давление на 1-й доске и сила перформанса 2869»: Играть на 1-й доске означает непрерывно сталкиваться черными и белыми фигурами с сильнейшими суперзвездами мировых шахмат, в том числе элитными гроссмейстерами; набрать 8,5 очка в 11 играх при столь острой конкуренции и достичь показателя рейтинга 2869 — это феноменальный уровень, присущий только будущим чемпионам мира;
Командный баланс и «триумвиратная монополия»: На командных олимпиадах невозможно добиться успеха, полагаясь только на одного лидера; золото Абдусатторова, бронза Синдарова и серебро Якуббоева показали наличие абсолютной синхронной силы и высокого класса на первых трех досках сборной Узбекистана; какую бы доску ни атаковали соперники, узбекские шахматисты смогли дать достойный ответ;
Прочный фундамент к короне ФИДЕ: Эти три медали, завоеванные на личных досках, доказали, что узбекская молодежь ни в чем не уступает Магнусу Карлсену, Хикару Накамуре и другим мировым гигантам не только как команда, но и на индивидуальном уровне, в очередной раз продемонстрировав, что они являются главными претендентами на личное звание чемпиона мира (корону ФИДЕ) в ближайшие годы.
Как вы думаете, сможет ли тот факт, что Нодирбек Абдусатторов стал лучшим шахматистом на 1-й доске с перформансом 2869, заложить основу для того, чтобы в ближайшем будущем он стал личным чемпионом мира (обладателем короны ФИДЕ)? Какая партия или комбинация нашей сборной произвела на вас наибольшее впечатление? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим почетным анализом, посвященным историческому триумфу узбекских шахмат, со всеми соотечественниками!
Комментарии 0
…