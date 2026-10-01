Шахрам Ахадов проиграл в финале: у Узбекистана еще одно серебро

На Азиатских играх, проходящих в японских городах Айти и Нагоя, делегация Узбекистана пополнила свой счет еще одной медалью. Выступивший на татами в состязаниях по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 73 кг Шахрам Ахадов дошел до финала, но в решающем поединке уступил представителю ОАЭ Казбеку Нагучеву, довольствовавшись серебряной медалью.

Узбекский атлет имел возможность одержать победу в финале и завоевать золотую медаль. Однако в решающей схватке удача была на стороне соперника.

Серебряная медаль для Шахрама Ахадова

В финальном поединке в весовой категории до 73 кг Шахрам Ахадов вышел на татами против представителя ОАЭ Казбека Нагучева.

В борьбе за ожидаемую золотую медаль наш соотечественник не смог полностью реализовать свой потенциал и завершил соревнование на втором месте.

Таким образом, Ахадов стал обладателем серебряной медали Азиатских игр.

Хотя результат финала не принес ему золото, завершение турнира на второй ступени пьедестала почета стало для дзюдоиста очередной наградой в копилке делегации Узбекистана.

Количество медалей Узбекистана достигло 55

Благодаря серебряной медали Шахрама Ахадова общее количество медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти–Нагоя достигло 55.

На данный момент в активе делегации:

16 золотых ;

20 серебряных ;

19 бронзовых медалей.

А представители дзюдо продолжают Узбекистана пополнять копилку наград новыми медалями.

Теперь все внимание приковано к Маржоне Нуруллаевой

После финала Шахрама Ахадова узбекское дзюдо ждет еще одно важное противостояние.

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 63 кг Маржона Нуруллаева выйдет на татами в борьбе за бронзовую медаль.

В решающем поединке нашу соотечественницу ждет встреча с представительницей Казахстана Эсмигуль Куюловой.

Этот матч предоставит делегации Узбекистана шанс завоевать еще одну медаль. Поэтому любители дзюдо теперь с нетерпением ждут выступления Нуруллаевой на татами.

Борьба за медали в Айти–Нагоя продолжается

Таким образом, в активе делегации Узбекистана появилась еще одна серебряная медаль. Шахрам Ахадов успешно преодолел путь до финала и стал призером Азиатских игр.

Хотя золотая медаль была упущена, соревнования для спортсменов Узбекистана еще продолжаются.

Теперь очередь на татами по дзюдо дошла до Маржоны Нуруллаевой. Ее схватка за бронзу станет очередным важным поединком, в ходе которого медальная копилка делегации Узбекистана может снова пополниться.