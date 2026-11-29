В казахстанском городе Актау 14-летний подросток был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после травмы, полученной во время игры дома. В результате удара в область живота у него произошел разрыв эхинококковой кисты печени, что привело к развитию перитонита. Об этом сообщает издание Lada.кз.

Сообщается, что во время игры дома мальчик получил удар в верхнюю правую часть живота. После этого у него начались боли в животе, дважды была рвота. Также у подростка наблюдался сильный кожный зуд.

По данным администрации областной многопрофильной детской больницы, ребенка доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Компьютерная томография брюшной полости выявила наличие крупной кисты в ВИИ–ВИИИ сегментах печени и разрыв ее хитиновой оболочки. После этого пациента экстренно госпитализировали и подготовили к операции.

Во время хирургического вмешательства врачи подтвердили разрыв эхинококковой кисты, ставший причиной перитонита — воспаления брюшины. В ходе лапароскопической операции жидкость из кисты и ее хитиновая оболочка были удалены, полость обработана, а также установлены дренажные трубки.

Операция прошла успешно. После нее подростка перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

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По состоянию на 29 ноября ребенок продолжает лечение в реанимации. Несмотря на то, что его послеоперационное состояние оценивается как тяжелое, оно остается стабильным. Мальчик в сознании и получает необходимое лечение.