В Актау возле гипермаркета загорелся автомобиль (видео)

·47·Мир
В Актау возле гипермаркета загорелся автомобиль (видео)

Возле одного из гипермаркетов в городе Актау произошел пожар. Загорелся легковой автомобиль, оборудованный газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает Нур.кз.

Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в микрорайоне Шигыс-2. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного пожарно-спасательной службы в 15:20.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелся легковой автомобиль марки Volkswagen Джетта.

Отмечается, что машина была оснащена газобаллонным оборудованием.

Для тушения пожара были привлечены 6 сотрудников пожарно-спасательной службы и 2 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

АқтауShigish-2 микрорайонVolkswagen Jettaгаз-баллон ускунаси
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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