В Актау возле гипермаркета загорелся автомобиль (видео)
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Возле одного из гипермаркетов в городе Актау произошел пожар. Загорелся легковой автомобиль, оборудованный газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает Нур.кз.
Инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в микрорайоне Шигыс-2. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного пожарно-спасательной службы в 15:20.
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, загорелся легковой автомобиль марки Volkswagen Джетта.
Отмечается, что машина была оснащена газобаллонным оборудованием.
Для тушения пожара были привлечены 6 сотрудников пожарно-спасательной службы и 2 единицы спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.
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