В 13-м туре Ла Лиги «Барселона» провела драматичный матч на своем поле против «Вильярреала». Несмотря на то, что каталонцы уступали в два мяча, они за короткое время изменили ход игры и одержали победу со счетом 3:2. В матче, где Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти, решающее значение имел автогол игрока гостей Пау Наварро.

«Барселона» завоевала важные три очка в борьбе за лидерство в Ла Лиге. Однако эта победа далась каталонцам нелегко: соперник открыл счет на первых минутах, а во втором тайме увеличил преимущество до двух голов. После этого «Барселоне» удалось переломить ход встречи.

«Вильярреал» вышел вперед с двумя голами, Ямаль не реализовал пенальти

На 7-й минуте матча Тейджон Бьюкенен вывел «Вильярреал» вперед. После быстрого гола гости стали чувствовать себя гораздо увереннее, а «Барселона» пыталась взломать оборону соперника.

На 23-й минуте у каталонцев был отличный шанс сравнять счет. Однако Ламин Ямаль не смог реализовать пенальти, и «Барселона» упустила возможность восстановить равновесие.

На 57-й минуте Тани Олувасейи забил второй гол гостей. Таким образом, «Вильярреал» повел со счетом 2:0, поставив каталонцев в еще более сложное положение.

«Барселона» изменила ход игры за 6 минут

Уступая в два мяча, «Барселона» не сдалась. Хозяева усилили давление и создали множество моментов у ворот соперника.

На 61-й минуте Жерар Мартин сократил отставание. Этот гол вернул каталонцам уверенность, и команда продолжила давить на соперника.

На 67-й минуте Фермин Лопес сравнял счет — 2:2. Вскоре после этого, на той же минуте, Пау Наварро забил гол в свои ворота. Его автогол вывел «Барселону» вперед и стал одним из решающих эпизодов матча.

«Барселона» совершила камбэк, превратив 0:2 в 3:2 за считанные минуты.

Пау Наварро завершил игру красной карточкой

В последние минуты матча напряжение сохранялось. На 90+4-й минуте игрок «Вильярреала» Пау Наварро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Таким образом, гости заканчивали матч в меньшинстве. «Барселона» удержала победу в этом непростом поединке.

«Барселона» укрепила лидерство в турнирной таблице

После этой победы «Барселона» с 36 очками укрепила свое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» с 15 очками остался на 9-м месте.

Ла Лига, 13-й тур

«Барселона» — «Вильярреал» 3:2

Голы: Жерар Мартин (61), Фермин Лопес (67), Пау Наварро (автогол, 67) — Тейджон Бьюкенен (7), Тани Олувасейи (57).

Нереализованный пенальти: Ламин Ямаль (23).

Удаление: Пау Наварро (90+4, вторая желтая карточка).

«Барселона»: Жоан Гарсия, Канселу, Жерар Мартин, Эрик Гарсия (Кунде, 84), Фермин Лопес (Ольмо, 68), Педри, Ламин Ямаль, Рафинья, Адейеми (Гордон, 68), де Йонг, Берналь (Гави, 90+1).

«Вильярреал»: Гулачи, Вега, Ромеро (Кардона, 65), Бьюкенен (Перес, 76), Наварро, Фримен, Гейе, Молейро (Масия, 65), Комесанья (Пепе, 76), Микаутадзе (Моуриньо, 86), Олувасейи.