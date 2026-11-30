В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» одержала крупную победу над «Депортиво» в Ла-Корунье. Рафинья оформил хет-трик во втором тайме, а Ламин Ямаль и Дани Ольмо забили по одному голу. Эта победа позволила каталонцам оторваться от ближайших преследователей в чемпионской гонке.

Ямаль забил быстрый гол, Обамеянг ответил

Встреча на стадионе «Риасор» началась очень интенсивно. Уже на 2-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, выведя «Барселону» вперед.

Однако хозяева быстро ответили. На 9-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг отправил мяч в сетку, сравняв счет — 1:1.

На 20-й минуте Дани Ольмо точно пробил головой, вновь вернув преимущество каталонцам. Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».

Рафинья наказал соперника во втором тайме

После перерыва ситуация на поле полностью перешла под контроль «Барселоны». На 50-й минуте после передачи Ямаля Рафинья головой поразил ворота, сделав счет 3:1.

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Бразильский нападающий вновь проявил себя на 83-й минуте. Воспользовавшись ситуацией в штрафной площади соперника, Рафинья забил свой второй гол.