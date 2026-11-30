Хет-трик Рафиньи: «Барселона» разгромила соперника со счетом 5:1
В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» одержала крупную победу над «Депортиво» в Ла-Корунье. Рафинья оформил хет-трик во втором тайме, а Ламин Ямаль и Дани Ольмо забили по одному голу. Эта победа позволила каталонцам оторваться от ближайших преследователей в чемпионской гонке.
Ямаль забил быстрый гол, Обамеянг ответил
Встреча на стадионе «Риасор» началась очень интенсивно. Уже на 2-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, выведя «Барселону» вперед.
Однако хозяева быстро ответили. На 9-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг отправил мяч в сетку, сравняв счет — 1:1.
На 20-й минуте Дани Ольмо точно пробил головой, вновь вернув преимущество каталонцам. Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Барселоны».
Рафинья наказал соперника во втором тайме
После перерыва ситуация на поле полностью перешла под контроль «Барселоны». На 50-й минуте после передачи Ямаля Рафинья головой поразил ворота, сделав счет 3:1.
Бразильский нападающий вновь проявил себя на 83-й минуте. Воспользовавшись ситуацией в штрафной площади соперника, Рафинья забил свой второй гол.
А на 90+1-й минуте, добавленной к основному времени матча, он оформил хет-трик. После паса Ямаля Рафинья отправил мяч в ворота, установив окончательный счет — 5:1.
Таким образом, бразильский футболист забил три гола во втором тайме, обеспечив «Барселоне» крупную победу.
«Барселона» оторвалась от преследователей
После этой победы в активе команды Ханса-Дитера Флика стало 39 очков. «Барселона» опередила своего ближайшего преследователя «Атлетико» на 5 очков, а «Реал» — на 6.
«Депортиво» же после 14 матчей с 15 очками остался на 13-й строчке турнирной таблицы.
Для самого Рафиньи этот матч также имел особое значение. Доведя количество своих голов в чемпионате до 18, он укрепил лидерство в гонке бомбардиров.
Теперь «Барселона» готовится к одному из важных испытаний в чемпионской гонке — матчу против «Атлетико». Крупной победой на «Риасоре» каталонцы отправили серьезное предупреждение своим соперникам.
Ла Лига. 14-й тур
«Депортиво» — «Барселона» — 1:5
Голы: Обамеянг, 9 — Ямаль, 2; Ольмо, 20; Рафинья, 50, 83, 90+1.
«Депортиво»: Роман, Альтимира, Лоурейро, Хименес, Мелья, Аматуччи, Касадо, Эрнандес, Куальята, Нсонго, Обамеянг.
«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Де Йонг, Педри, Ольмо, Ямаль, Гордон, Рафинья.
Предупреждения: Канселу, Куальята, Ямаль.
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