Эрлинг Холанд выбрал, где хочет продолжить свою карьеру

«Манчестер Сити» норвежский бомбардир Эрлинг Холанд планирует в будущем продолжить свою карьеру в каталонском клубе «Барселона». Согласно сенсационной информации, распространенной авторитетным испанским изданием Эл Накионал, 26-летний звездный нападающий считает для себя приоритетной целью надеть футболку «сине-гранатовых» именно после ухода из Английской премьер-лиги.

Как стало известно, одним из главных факторов, привлекающих норвежского форварда в каталонский гранд, является его желание выступать на одном поле с ярким талантом мирового футбола Ламином Ямалем.

Фактор Ямаля и выбор Холанда

Норвежский снайпер намерен открыть новую страницу своей карьеры в Испании:

«Барселона» — первостепенный выбор: Источники из близкого окружения Холанда подчеркивают, что футболист видит вариант с каталонцами как самый идеальный проект для своей карьеры после «Манчестер Сити»;

Тандем с Ламином Ямалем: Нападающего очень привлекает возможность выступать в одной команде с молодой звездой «Барселоны» Ламином Ямалем и сформировать мощное атакующее трио;

Конкуренция с «Реалом»: Ранее сообщалось, что мадридский клуб «Реал» также проявляет серьезный интерес к нападающему, однако отмечается, что личное предпочтение футболиста склоняется именно в сторону Каталонии.

Финансовый план «Барселоны» и статистика бомбардира

Каталонский клуб ищет пути реализации этого крупного трансфера, который является сложным с финансовой точки зрения:

Отступные в размере 175 миллионов евро: В действующем контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро, однако руководство «Барселоны» планирует добиться соглашения, значительно снизив эту сумму путем переговоров;

Ужасающая результативность: Эрлинг Холанд доказывает, что находится в отличной спортивной форме в составе «Манчестер Сити» и в текущем сезоне — он забил 8 голов в 8 проведенных официальных матчах, показывая стопроцентный результат.

Ожидается, что переход Холанда, который считается главной гол-машиной европейского футбола, в «Барселону» станет самым горячим событием трансферного рынка в ближайшие годы.