Удивление Инфантино: Мужество сборной Узбекистана и оценка ее матчей на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года, прошедший на футбольных полях США, Мексики и Канады, золотыми буквами вписан в летопись узбекского футбола. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился теплыми и искренними впечатлениями о дебюте национальной сборной Узбекистана на мундиале по итогам турнира.

На вопрос, адресованный главе международного футбольного органа: «Следили ли вы за матчами Узбекистана на чемпионате мира и что произвело на вас наибольшее впечатление?», Инфантино ответил как специалист и болельщик, не скрывая своего восхищения.

«Главное впечатление — игроки выходили на поле с открытым сердцем»

Президент ФИФА подчеркнул, что самоотдача узбекских футболистов на поле превзошла любой результат:

«Да, конечно, я следил за матчами и говорил об этом президенте страны. Больше всего меня впечатлило то, что игроки выходили на поле с чистым сердцем. Это был их первый выход на чемпионат мира. Знаете, это совершенно другой опыт, абсолютно новый этап. Вы поражены происходящим, но они действительно показали очень хорошую игру. Матч против Колумбии... Они удерживали ничью, но пропустили гол на самых последних минутах. Однако это не так важно, потому что они заставили гордиться всю страну. На чемпионате мира играет очень много команд, но Узбекистан играл от всего сердца. На самом деле это самое главное».

Исторический шаг: Путь подопечных Каннаваро на мундиале

Под руководством знаменитого итальянского специалиста Фабио Каннаваро сборная Узбекистана, впервые в истории завоевавшая путевку в финальную часть мундиаля, провела сложные матчи в группе «К», где собрались сильные соперники:

Колумбия — Узбекистан 3:1: Дебютная встреча прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико. Наши соотечественники до конца матча достойно сопротивлялись мировому гранду и заслужили аплодисменты болельщиков.

Португалия — Узбекистан 5:0: Во втором туре сказался огромный опыт португальцев, являвшихся одним из главных фаворитов турнира.

Конго — Узбекистан 3:1: В последнем драматическом матче группы верх взяли соперники, и наша сборная попрощалась с турниром, не набрав очков.

Мировое признание: Шомуродов и Хусанов в центре внимания

Хотя команда не вышла из группы в плей-офф, представители Узбекистана вписали свои имена в статистику и рекорды мундиаля:

Шедевр Шомуродова: Гол, забитый капитаном и бомбардиром сборной Эльдором Шомуродовым, был официально признан одним из двух красивейших голов всего чемпионата мира.

Рекордная скорость Хусанова: Абсолютный лидер линии обороны Абдукодир Хусанов прочно вошел в число самых быстрых защитников мундиаля и привлек внимание крупных скаутов.

Открытие новых имен: Чемпионат мира послужил отличным трамплином, открыв международному футбольному сообществу и гранд-клубам еще нескольких молодых и талантливых узбекских футболистов.

Участие Узбекистана в чемпионате мира 2026 года не только открыло новую эру в спорте страны, но и еще больше повысило уважение мировой футбольной элиты к нашему национальному футболу.