Известный эксперт дал реальную оценку задачам Узбекистана на Кубке Азии

·63·Спорт
Известный эксперт дал реальную оценку задачам Узбекистана на Кубке Азии

Национальная сборная Узбекистана, начавшая новую эпоху после исторического участия в чемпионате мира, завершила очередной сбор в рамках осенних дней ФИФА. После ярких побед над Ираном (3:1) и Сирией (4:1) в Ташкенте, подопечные главного тренера Фабио Каннаваро на выезде уступили гранду континента — Южной Корее со счетом 0:2.

Эту встречу, состоявшуюся 6 октября, и излишне высокую эйфорию вокруг национальной команды оценил критически и прагматично известный футбольный журналист Николай Егоричев, указав на истинные возможности команды в преддверии приближающегося Кубка Азии.

«Матч с Южной Кореей — самый верный критерий»

Эксперт в своем телеграм-канале обратил внимание на разрыв между завышенными ожиданиями болельщиков и суровой реальностью:

  • Ожидания и история: «В комментариях многие пишут, что Узбекистан на Кубке Азии обязан дойти как минимум до полуфинала. И такие требования возникают, несмотря на то, что в истории эта стадия покорялась лишь единожды», — говорит Егоричев;

  • Корейский феномен: Специалист подчеркнул стабильность континентальных гегемонов: «Матч с Южной Кореей — самое точное зеркало для оценки наших возможностей перед континентальным первенством. В КсКсИ веке они доходили до полуфинала в пяти из семи проведенных Кубков Азии, а дважды останавливались в четвертьфинале».

Опыт Каннаваро и Катанеца: «Выше головы не прыгнуть»

Журналист подчеркнул, что к работе тренерского штаба во главе с Фабио Каннаваро тоже нужно подходить без лишних эмоций:

  • Отказ от слепой веры: «Я не намерен безосновательно критиковать Каннаваро, но и в категорию тех, кто в него слепо верит, не вхожу. В любом случае команда не сможет прыгнуть выше собственных возможностей»;

  • Приоритет качества над результатом: Эксперт напомнил о турнире времен Сречко Катанеца: «На прошлом Кубке Азии наша команда под руководством Катанеца оставила очень хорошее впечатление, однако в серии пенальти уступила будущему чемпиону — Катару. Именно поэтому на Кубке Азии главной целью должно быть не гарантирование полуфинала, а в первую очередь улучшение качества игры на поле».

Итоги осенних испытаний: впереди важные выводы

Напомним, в поединке на стадионе «Йонгин Мирыу» в Южной Корее наши представители стремились показать активную и атакующую игру, однако решающую роль сыграли высокий класс хозяев и их хладнокровие в контратаках.

Две крупные победы и одно серьезное поражение в 3 матчах осеннего сбора стали для Фабио Каннаваро важнейшим уроком по выявлению слабых мест команды и наведению порядка в обороне перед Кубком Азии.

ФИФАНациональная сборная Узбекистана по футболуФабио КаннавароКубок Азии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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