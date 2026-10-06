Фабио Каннаваро раскрыл тайну после Южной Кореи: Что изменится в Узбекистане?

Главный тренер национальной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро после товарищеского матча против Южной Кореи не скрывал сожаления по поводу результата. Однако для итальянского специалиста важнее счета оказалось то, какой футбол команда продемонстрировала против сильного соперника.

На послематчевой пресс-конференции Каннаваро рассказал о моментах, созданных Узбекистаном в матче против Кореи, опасных атаках соперника, новом этапе команды после чемпионата мира и возможностях, предоставляемых молодым футболистам.

«Мы сожалеем о результате, но...»

По мнению Каннаваро, матч против Республики Корея стал серьезным испытанием для Узбекистана.

Тренер подчеркнул, что перед его командой стояла задача доставить сильному сопернику как можно больше проблем. По его словам, футболисты старались достойно выполнять эту задачу в обоих таймах встречи.

«Это был очень хороший матч. Относительно результата мы, конечно, сожалеем, но с точки зрения качества игры наша команда действовала достойно».

Каннаваро отметил, что именно в матчах против сильных соперников мелкие детали приобретают решающее значение.

То есть, даже несмотря на достойную игру Узбекистана, против соперника международного уровня важно реализовывать созданные моменты и сводить к минимуму даже самые малейшие ошибки.

Узбекистан создал много моментов у ворот Кореи

Каннаваро назвал создание голевых эпизодов одним из главных позитивных моментов в игре своей команды.

Он сообщил, что требовал от футболистов выходить на поле прежде всего с уверенностью в собственных силах. Ведь играть против такой команды, как Республика Корея, на ее поле непросто.

А для победы такие факторы, как высокая интенсивность, активные действия и контроль мяча, должны работать одновременно.

Как подчеркнул Каннаваро, Узбекистан смог продемонстрировать определенную часть этих аспектов на практике.

В частности, команда организовала ряд опасных атак. Тренер особо отметил, что вратарь соперника несколько раз совершал важные сейвы.

В то же время, обратив внимание на количество точных ударов Кореи, Каннаваро подчеркнул, что команда соперника создала серьезную угрозу лишь дважды.

По мнению тренера, это означает, что Узбекистан смог ограничить возможности соперника и в защите.

Главная проблема — реализация созданных моментов

Матч против Кореи принес Каннаваро еще один важный вывод: хорошая игра сама по себе не всегда является гарантом результата.

Футболисты Узбекистана создавали ситуации, но не смогли извлечь из них конечный результат. Важную роль в этом процессе сыграли и ключевые сейвы голкипера соперника.

А в футболе бывают ситуации, когда, как бы хорошо ни действовала команда, один точный удар, один сейв или одна мелкая ошибка могут изменить судьбу всей встречи.

Каннаваро сделал акцент именно на этом моменте: в матчах против сильных соперников итоговый результат определяют небольшие различия.

«Тем не менее, это футбол. Мы продолжим искать пути дальнейшего развития и совершенствования нашей команды».

После чемпионата мира начался новый этап

На пресс-конференции Каннаваро также открыто высказался о важных изменениях в сборной Узбекистана.

Итальянский специалист сообщил, что после его назначения до чемпионата мира решено было воздержаться от масштабных изменений в составе.

Причина такого решения понятна: путевку на чемпионат мира завоевала именно команда, сформированная под руководством предыдущего наставника.

Поэтому Каннаваро предпочел сначала продолжить прежнюю работу, не разрушая существующую систему.

Но после чемпионата мира ситуация изменилась.

Теперь в сборной начинается новый этап.

Открываются двери для молодых футболистов

Каннаваро подчеркнул, что после чемпионата мира в команде осуществляются определенные перемены.

Одно из важнейших направлений — предоставление больших возможностей молодым игрокам.

Этот процесс — не случайное решение. Тренер отметил, что Ассоциация футбола Узбекистана уделяет большое внимание молодежному футболу, в это направление инвестируются серьезные средства.

Развитие инфраструктуры и создание необходимых условий для футболистов также становятся важным фактором будущего национальной сборной.

По этой причине Каннаваро выбрал путь поэтапного обновления команды.

Главная цель здесь направлена не на результат одного-двух матчей, а на более долгосрочную перспективу.

Какую философию строит Каннаваро для узбекского футбола?

Судя по заявлениям итальянского специалиста, он уделяет внимание не только результату в национальной сборной, но и формированию определенной футбольной философии.

Высокая интенсивность, активные действия, контроль мяча, отсутствие страха перед сильным соперником и вера футболистов в собственные силы — основные понятия, озвученные Каннаваро.

К этому добавляется и поэтапное привлечение молодых игроков.

А матч против Кореи послужил важным опытом в этом процессе. Поскольку молодые футболисты получили возможность выйти на поле против сильной азиатской сборной и прочувствовать атмосферу футбола высокого уровня.

Игра, в которой процесс был важнее результата

Главный вывод Каннаваро после матча с Кореей очевиден: у Узбекистана еще есть аспекты, которые необходимо совершенствовать, но команда находится в процессе поиска своего направления.

Создание большого количества моментов в матче против сильного соперника — положительный знак. Однако их реализация, сохранение хладнокровия в решающей фазе игры и сокращение мелких ошибок — это следующий шаг.

В то время как после чемпионата мира в национальной сборной началась новая эра, Каннаваро выбирает путь предоставления шансов молодежи и поэтапного обновления действующей команды.

Самое главное, эти изменения могут не принести результатов за одну ночь. Но матч против Кореи в определенной степени показал, как будет выглядеть сборная Узбекистана, которую хочет построить Каннаваро.

Теперь главная задача — превратить созданные возможности в голы, сохранить уверенность в игре против сильных соперников и сделать молодое поколение главной силой национальной сборной.

Если единая философия, о которой говорил Каннаваро, будет формироваться последовательно, сегодняшнее поражение или неудачный результат могут стать важным уроком для больших целей завтрашнего дня.