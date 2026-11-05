Серьезное испытание: стали известны соперники и время матчей «Белых волков» в ноябре

·118·Спорт
Серьезное испытание: стали известны соперники и время матчей «Белых волков» в ноябре

Национальная сборная Узбекистана в рамках официальных дней ФИФА в ноябре проведет два престижных и бескомпромиссных международных товарищеских матча. Наши представители под руководством легенды мирового футбола, главного тренера Фабио Каннаваро, с 9 по 17 ноября сразятся со сборными России и Саудовской Аравии.

Эти встречи станут для «белых волков» серьезным испытанием и важным этапом для очередной проверки потенциала состава.

Центральный матч в Ташкенте: противостояние с Россией на «Пахтакоре»

Первое ноябрьское испытание наша национальная сборная проведет перед своими болельщиками:

  • Соперник и место: 12 ноября национальная сборная Узбекистана примет сборную России на центральном стадионе «Пахтакор» в столице;

  • Время начала: Встреча начнется в 20:00 по ташкентскому времени. Столичных болельщиков ждет бескомпромиссное и напряженное противостояние.

Выезд в Доху: матч против Саудовской Аравии на «Джассим бин Хамад»

Вторая международная встреча пройдет на нейтральном поле в Катаре:

  • Выездное испытание: 17 ноября наши представители встретятся с одним из грандов Азии — национальной сборной Саудовской Аравии — на знаменитом стадионе «Джассим бин Хамад» в столице Катара, Дохе;

  • Время игры: Этот матч начнется в 20:30 по ташкентскому времени.

Для подопечных Фабио Каннаваро эти два центральных матча имеют большое значение для оттачивания тактического стиля и проверки новых имен перед будущими крупными турнирами и важными официальными встречами.

Национальная сборная УзбекистанаФабио Каннаваростадион Пахтакордни ФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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